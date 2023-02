Viral: बच्चे का चेकअप कर रही थी नर्स, ऐसा रिएक्शन दिया कि पब्लिक बोली- पिघल गया बेचारा!

Little Child Cute Reaction: एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह काफी क्यूट दिख रहा है. वीडियो में एक नर्स उस बच्चे का चेकअप कर रही है. शायद उस बच्चे को कुछ तकलीफ है, इसी को देखने के लिए नर्स अपनी मशीन लगाकर उसे चेक कर रही है. लेकिन उसको देखते-देखते उस बच्चे ने ऐसा रिएक्शन दिया वायरल हो गया है.

चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी

दरअसल इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कब का है और कहां का है. लेकिन वायरल जरूर हुआ है. अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. इस छोटे से लड़के ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना अंदाज क्यूट दिखाया है.

लड़के की तबीयत की जांच

वीडियो में दिख रहा है यह लड़का बैठा हुआ है और एक नर्स इस लड़के की तबीयत की जांच कर रही है. नर्स ने चेकअप वाला आला लड़के के शरीर से लगाया हुआ है. थोड़ी ही देर में वह लड़का अपनी बाईं तरफ झुकता-झुकता एकदम से लेट गया और एकटक होकर नर्स को देखने लगा. सामने से किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

सोशल मीडिया पर शेयर किया गया

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जमकर वायरल हो गया. हालांकि कुछ यूजर यह भी कह रहे हैं कि यह वीडियो बहुत पुराना है जो एक बार फिर से वायरल हो रहा है. यह वीडियो चाहे पुराना हो या नया हो, लेकिन इस बच्चे का रिएक्शन देखकर पब्लिक बहुत खुश है. एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि लड़का नर्स को देखकर शायद पिघल गया है.

This child falls in love during the examination with doctor pic.twitter.com/bVyk7qxx8w

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) February 9, 2023