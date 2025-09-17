क्लासरूम का क्यूट सा वीडियो वायरल, देखें कैसे टीचर से छिपाकर लंच कर रहा ये नन्हा सा बालक

Viral Video: बच्चे जितने शरारती होते हैं उतने ही मासूम भी होते हैं. कई बार इनकी शरारत पर गुस्सा भी आता है और कई बार हंसी भी आती है. छोटे बच्चे कभी-कभी ऐसी हरकत कर देते हैं जो मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है. सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा जाएंगे. वीडियो में देखें कि ये बच्चा क्लास में कैसे छिपकर बिस्किट खा रहा है.

कैसे खा रहा था ये छोटा सा बच्चा?

बच्चे स्कूल में कई नटखट हरकतें करते हैं. आजकल टीचर्स भी स्मार्ट हो गए हैं बच्चे कोई भी क्यूट सी हरकत करते हैं तुरंत फोन में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा क्लास पीछे वाली बेंच पर बैठकर बिस्किट खा रहा है. बच्चा टीचर से छिपाते हुए अपने स्कूल बैग में मुंह डालकर बिस्किट का आनंद ले रहा है. बैग के अंदर से बिस्किट निकालता है और बैग के अंदर की मुंह चलाता है. उसको लगता है कि मैम उसको नहीं पकड़ पाएंगी, लेकिन ऐसे में किसी ने इस बच्चे का पीछे से वीडियो बना लिया. अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक शख्स ने लिखा, "क्या दिन थे वो बचपन वाले, ऐसे ही हम लोग भी थे." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं तो आंवला और इमली सब खाती थी क्लास में." तीसरे यूजर ने लिखा, "यार बचपन याद आ गया. ऐसे ही हम भी खा लेते थे जब भूख बर्दाश्त नहीं होती थी. चोरी चोरी खा लेती थी लंच टाइम का वेट भी नहीं करती थी. पर क्या दिन थे यार वो, बहुत अच्छा लगता है स्कूल का दिन."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.