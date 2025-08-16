Video: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना
Advertisement
trendingNow12883022
Hindi Newsजरा हटके

Video: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना

Viral Video: केरल के अडूर स्थित ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल में हुए एक किड्स फेस्ट के दौरान एक छोटे बच्चे ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. यह बच्चा सिर से पैर तक एक शुतुरमुर्ग (Ostrich) के कॉस्ट्यूम में था– बड़े से चोंच, पंखों वाले विंग्स और लंबी टांगों के साथ.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना

Kerala boy Fancy Dress: केरल के अडूर स्थित ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल में हुए एक किड्स फेस्ट के दौरान एक छोटे बच्चे ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. यह बच्चा सिर से पैर तक एक शुतुरमुर्ग (Ostrich) के कॉस्ट्यूम में था– बड़े से चोंच, पंखों वाले विंग्स और लंबी टांगों के साथ. बच्चे ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

यह भी पढ़ें: पहाड़ की सड़कों पर लड़की ने झमाझम दौड़ाई बस, लोगों के चेहरे पर आए ऐसे रिएक्शन

शुतुरमुर्ग की तरह बच्चे ने कैसे किया परफॉर्म?

वीडियो में दिखता है कि यह छोटा शुतुरमुर्ग स्टेज पर धीरे-धीरे टहलते हुए आ रहा है. उसके हर मूवमेंट में असली शुतुरमुर्ग जैसा अंदाज था. पंख फड़फड़ाना, सिर हिलाना और लंबी गर्दन को मोड़ना- सब कुछ इतने रियल तरीके से किया गया कि देखने वाले दंग रह गए. परफॉर्मेंस के अंत में शुतुरमुर्ग बना वह बच्चा अचानक बैठ गया और फिर एक अंडा दे दिया. इस अनोखे ट्विस्ट ने पूरे हॉल में हंसी का माहौल बना दिया. बच्चे की मासूम एक्टिंग और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि तालियों की गूंज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kailash R (@kailash_mannady)

 

कॉस्ट्यूम कैसे बनाया गया था?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कॉस्ट्यूम बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया था. इसमें लंबे पैरों के लिए खास फैब्रिक, पंखों के लिए आर्टिफिशियल फेदर्स और सिर के लिए हल्का लेकिन बड़ा चोंच का सेटअप इस्तेमाल किया गया. इस वजह से बच्चा आराम से मूव कर पा रहा था और परफॉर्मेंस के दौरान कॉस्ट्यूम बेहद रियल दिख रहा था.

यह भी पढ़ें: कोमा के बाद लौटी महिला ने बताया- मौत के बाद क्या होता है? सुनाई ये सच्ची कहानी

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर kailash_mannady ने शेयर किया, जिसे अब तक लगभग 3 करोड़ बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने कमेंट किया, “इस बच्चे को तो ऑस्कर मिलना चाहिए.” जबकि दूसरे ने लिखा, “क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस दोनों सुपर हैं.” लोगों ने बच्चे की मासूमियत, कॉस्ट्यूम डिजाइन और एक्टिंग की जमकर तारीफ की. आज के समय में सोशल मीडिया पर अलग और मजेदार कंटेंट जल्दी वायरल हो जाता है. इस वीडियो में मासूमियत, क्रिएटिविटी और ह्यूमर- तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था. यही वजह है कि यह सिर्फ स्कूल के स्टेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इंटरनेट पर छा गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
;