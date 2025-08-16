Video: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना

Kerala boy Fancy Dress: केरल के अडूर स्थित ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल में हुए एक किड्स फेस्ट के दौरान एक छोटे बच्चे ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. यह बच्चा सिर से पैर तक एक शुतुरमुर्ग (Ostrich) के कॉस्ट्यूम में था– बड़े से चोंच, पंखों वाले विंग्स और लंबी टांगों के साथ. बच्चे ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा, दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

शुतुरमुर्ग की तरह बच्चे ने कैसे किया परफॉर्म?

वीडियो में दिखता है कि यह छोटा शुतुरमुर्ग स्टेज पर धीरे-धीरे टहलते हुए आ रहा है. उसके हर मूवमेंट में असली शुतुरमुर्ग जैसा अंदाज था. पंख फड़फड़ाना, सिर हिलाना और लंबी गर्दन को मोड़ना- सब कुछ इतने रियल तरीके से किया गया कि देखने वाले दंग रह गए. परफॉर्मेंस के अंत में शुतुरमुर्ग बना वह बच्चा अचानक बैठ गया और फिर एक अंडा दे दिया. इस अनोखे ट्विस्ट ने पूरे हॉल में हंसी का माहौल बना दिया. बच्चे की मासूम एक्टिंग और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि तालियों की गूंज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी.

कॉस्ट्यूम कैसे बनाया गया था?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कॉस्ट्यूम बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया था. इसमें लंबे पैरों के लिए खास फैब्रिक, पंखों के लिए आर्टिफिशियल फेदर्स और सिर के लिए हल्का लेकिन बड़ा चोंच का सेटअप इस्तेमाल किया गया. इस वजह से बच्चा आराम से मूव कर पा रहा था और परफॉर्मेंस के दौरान कॉस्ट्यूम बेहद रियल दिख रहा था.

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर kailash_mannady ने शेयर किया, जिसे अब तक लगभग 3 करोड़ बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने कमेंट किया, “इस बच्चे को तो ऑस्कर मिलना चाहिए.” जबकि दूसरे ने लिखा, “क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस दोनों सुपर हैं.” लोगों ने बच्चे की मासूमियत, कॉस्ट्यूम डिजाइन और एक्टिंग की जमकर तारीफ की. आज के समय में सोशल मीडिया पर अलग और मजेदार कंटेंट जल्दी वायरल हो जाता है. इस वीडियो में मासूमियत, क्रिएटिविटी और ह्यूमर- तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था. यही वजह है कि यह सिर्फ स्कूल के स्टेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इंटरनेट पर छा गया.