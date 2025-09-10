खिलौना समझकर बना दी कछुए की गाड़ी, लोगों ने कहा- बड़ा खतरनाक बच्चा है

Video Viral: कहते हैं छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं. बच्चे ना सिर्फ मासूम होते हैं, बल्कि शरारती भी होते हैं. छोटे बच्चों के सामने कोई भी चीज रख दो तो या तो खाने की चीज समझ के मुंह में रख लेंगे या खिलौना समझकर खेलने लगेंगे. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. एक छोटा सा बच्चा कछुए को खिलौना समझकर ऐसे खेल रहा है कि वीडियो देखकर लोगों ने कहा, "बड़ा खतरनाक बच्चा है."

फैमिली भी कर रही एन्जॉय?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पार्क जैसे खुले स्थान पर एक छोटा सा बच्चा एक बड़े कछुए को ऐसे धक्का मारकर चला रहा है, ​जैसे कोई उसकी खिलौना गाड़ी हो. इस बच्चे के साथ फैमिली भी इस पल को एन्जॉय कर रही है और इस मासूम भरी हरकतों को कैमरे में भी कैद कर रही है. जब बच्चा कछुए की पीठ पर हाथ रखकर चलता है तो उसकी फैमिली के कई सदस्य बच्चे की वीडियो बनाने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा किक्रेट मैच, कई फिट पानी के अंदर खड़ें हैं ये फिल्डर

कैसी हरकतें कर रहा था बच्चा?

इसके बाद बच्चा कछुए के मुंह के पास अपनी उंगली देने लगता है. जोकि बच्चे के लिए जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए एक शख्स तुरंत बच्चे का हाथ हटा देता है. बच्चा बार-बार कछुए को रोकने की कोशिश करता है और अपनी गोद में रखना चाहता है, लेकिन हर बार कछुआ उसके नन्हें हाथों से छूट जाता है. वीडियो देखकर पता चलता है​ कि ये कछुए 'अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर'(American Red Ear Slider) है, लेकिन जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग



Add Zee News as a Preferred Source

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jagannath_riyansh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर 2.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया?

इस बच्चे की वायरल वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखे हैं. एक शख्स ने लिखा, "बड़ा खतरनाक बच्चा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसा मत करो भाई गलती से उंगली पकड़ ली तो जिंदगी भर बिना उंगली के रहना पड़ेगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.