Little Kanha Cute Video: सोशल मीडिया पर एक मासूम का प्यारा-सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भक्ति में लीन है और 'ओ कान्हा... सो जा जरा' भजन पर ढोलक बजा रहा है. आप भी देखें ये प्यारा सा वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:08 PM IST
'ओ कान्हा... सो जा जरा'! ढोलक पर ही सो गया ये मासूम, यूजर्स बोले- इस बच्चे में नजर आ रहे...

Little Kanha Cute Video: बच्चे न सिर्फ क्यूट होते हैं बल्कि नटखट भी होते हैं. उनकी मासूम शरारत सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. कई बार बच्चों की भक्ति के वीडियो वायरल होते हैं. जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. एक मासूम भक्तिमय होकर ढोलक बजा रहा है. जो भजन बज रहा है उसके बोल है, 'ओ कान्हा... सा जो जरा' इस दौरान वो बच्चा आंख बंद करके ढोलक पर ही सिर रख लेता है, लेकिन ढोलक बजाता रहता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

कैसे सो गया था ये मासूम?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम बच्चा परिवार के साथ भक्ति में लीन है. भजन बज रहा है और वो ढोलक बजा रहा है. भजन के बोल हैं, 'ओ कान्हा... सा जा जरा' जब ये बोल बोले जाते हैं तो ये मासूम ढोलक बजाते-बजाते सच में ही सोने की एक्टिंग करता है और ढोलक पर ही सिर रखकर आंख बंद कर लेता है. खास बात ये है कि इस दौरान भी वो ढोलक बजाना बंद नहीं करता है. अब ये प्यारा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
यह भी पढ़ें: वायरल हुई क्यूट शूर्पणखा, यूजर बोले- इसके लिए तो रावण से भी युद्ध कर जाएंगे

 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dallas_nepali_devotees नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 42 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें: नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान का वीडियो वायरल, भव्य पंडाल में नाच रहे राधा-कृष्ण

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस बच्चे में मुझे स्वयं भगवान नजर आ रहे हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ओह... सो क्यूट कान्हा जी, गोपियां कहां हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "राधे राधे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social medialittle kanhaviral

