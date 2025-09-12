कमाल का टैलेंट! बिना हैंडल और सीट के गजब साइकिल चलाता है ये बच्चा, वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. वीडियो बनाकर छोटे बच्चे अपना हुनर दिखाते रहते हैं. कई बच्चे पेंटिंग करके दिखाते हैं और कुछ बच्चे अपने डांस से लोगों का दिल जीत लेते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं वो उससे थोड़ा अलग है. इन दिनों बच्चे का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो एक ऐसी साइकिल चलाता हुआ दिखाई देता है. जिसमें ना तो सीट लगी है और ना ही हैंडल है. इसके बावजूद वो साइकिल को चलाता है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे यही उसका स्टाइल और स्वैग है. ऐसा गजब का टैलेंट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर दबाकर शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: टीचर ने पूछा- नाखून क्यों नहीं कटे? रोते हुए बोला- नानी के पास पैसे नहीं! वायरल हो गई मासूम की वीडियो

कैसे चलाता है बिना हैंडल की साइकिल?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी साइकिल खड़ी है. इस साइकिल में ना हैंडल नजर आता है ना ही सीट दिखाई देती है. इसके बाद ये लड़का इस साइकिल के पास आता है और इसे लेकर सड़क पर निकल जाता है. सड़क पर साइकिल का शानदार बैलेंस बनाता है. लड़का सीट की जगह साइकिल के कैरियर पर बैठकर चलाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zero_company_1m नाम के पेज से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 34 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 5 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "नो सीट, नो हैंडल, ओनली पेंडल." दूसरे यूजर ने सहायता करने के उद्देश्य से लिखा, "क्या मुझे इस बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है मैं इस बच्चे को नई साइकिल दिलाना चाहता हूं."

यह भी पढ़ें: स्कूल में बल्ब वाली शर्ट पहनकर पहुंचा ये बच्चा, मास्टर जी को जलाकर दिखाई लाइट

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.