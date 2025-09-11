अपनी ही टीचर की क्लास लगा रहा ये बच्चा, दे रहा है जान से मारने की धमकी; Video हो गया वायरल

Viral Video: बच्चे न सिर्फ नटखट होते हैं बल्कि शरारती भी होते हैं. कई बार ये शरारत में ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसका मतलब भी शायद इन्हें नहीं पता होता है. ऐसे बच्चों की शरारती बातें मासूमियत समझकर इग्नोर कर दी जाती हैं. ऐसे ही एक शरारती बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपनी टीचर को जान से मारने की धमकी दे रहा है.

क्या धमकी दे रहा था ये बच्चा?

वायरल हो रहा वीडियो शायद किसी क्लास रूम का है. जहां ब्लैक बोर्ड के पास एक छोटा सा बच्चा हाथ में लकड़ी लेकर अपनी ही टीचर की क्लास लगा रहा है. इस दौरान टीचर कहती है कि मुझसे क्या गलती हो गई. इसके जवाब में वो कहता है कि हो गई बस गलती. टीचर दोबारा पूछती है कि तो अब क्या करोगे तो इसके जवाब में वो लड़का कहता है कि मैं आपका गला काट दूंगा. टीचर भी यहां नहीं रुकती है वो फिट पूछती है कि कैसे काटोगे मेरा गला. इसपर बच्चा बोलता है कि चाकू से काटूंगा.

इस बच्चे ने लिया किसका नाम?

ये बच्चा बताता है कि चाकू उसके घर पर रखा है. इसके बाद उसकी टीचर कहती है कि ये सब बातें कौन सिखाता है. तो ये बच्चा अपने पापा का नाम लेता है और कहता है कि पापा ने सिखाया है. इसके बाद मैडम पूछती है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं. इसके जवाब में वो कहता है कि गला काटना सिखाते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने डाला ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sarkarischoolwalimadam नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा 20 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 55 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.