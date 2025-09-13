बड़ा खतरनाक बच्चा! हाईवे पर टॉय कार से लगाई रफ्तार, लोगों के छूटे पसीने, पीछे दौड़ी मां
Toy Car Ka Video: एक शरारती बच्चा अपनी टॉय कार (Toy Car) लेकर हाइवे पर निकल गया और उसे रोकने के लिए मां हाईवे पर दौड़ती रही. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सांसे अटका देने वाला वीडियो.

Sep 13, 2025
Viral Video: बच्चे न सिर्फ मासूम और नटखट होते हैं बल्कि शरारती भी होते हैं. सोशल मीडिया पर बच्चों की शरारतों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं जिनसे उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है. ऐसा ही एक सांसे अटका देने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक बच्चा अपनी खिलौना गाड़ी लेकर हाइवे पर चला जाता है और गाड़ियों के बीच चलने लगता है. इस दौरान बच्चे की मां उसे रोकने के लिए हाईवे पर दौड़ती रहती है. वो तो शुक्र है कि दोनों गाड़ी वालों ने बच्चे को देखकर अपनी स्पीड कम कर ली. वीडियो खत्म होने तक बच्चा हाथ नहीं आया. ​इस वीडियो को देखकर लोग बोल रहे हैं कि ऐसे खतरनाक बच्चों से भगवान बचाए.

गाड़ी को कैसे कर गया ओवरटेक?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी टॉय कार पर बैठकर हाईवे पर चल रहा है. उसके आस-पास दो गाड़ियां भी चल रही हैं. एक गाड़ी उसके पीछे चल रही है और दूसरी गाड़ी उसके आगे चल रही है. इसके अलावा जिस गाड़ी से ये वीडियो शूट हो रहा है वो सबसे पीछे चल रही है. वीडियो में दिखता है कि बच्चे को रोकने के लिए मां हाइवे पर दौड़ रही है, लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है. इस दौरान बच्चे से आगे चल रही गाड़ी वाले ने बच्चे को रोकने की ​कोशिश की. गाड़ी वाले ने बच्चे को रोकने के लिए अपनी गाड़ी बच्चे की गाड़ी के सामने लाकर रोक दी, लेकिन गजब तो तक हुआ जब ये बच्चा अपनी गाड़ी को लेकर डिवाइडर के बिल्कुल नजदीकर जाकर साइउ से इस गाड़ी को ओवरटेक कर गया. इस दौरान मां चिल्लाती हुई पीछे-पीछे हाईवे पर दौड़ती रही.
यह भी पढ़ें: कमाल का टैलेंट! बिना हैंडल और सीट के गजब साइकिल चलाता है ये बच्चा, वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@palsjat2024)

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @palsjat2024 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 95 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के ​बाद लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आज तो मम्मी को स्लिम करके ही रहूंगा." दूसरे यूजर ने​ लिखा, "भगवान ऐसी औलाद से डर लगता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "कार ओवरटेक कर गया छोरा." चौथे यूजर ने लिखा, "जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी." इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया, "अब होगा कमबैक."

यह भी पढ़ें: खिलौना समझकर बना दी कछुए की गाड़ी, लोगों ने कहा- बड़ा खतरनाक बच्चा है

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

