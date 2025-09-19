बारिश में नंगे पांव लौट रहे थे मासूम, इस महिला ने जीत लिया इन बच्चों का दिल; आप भी देखें ये प्यारा वीडियो

Viral Video: जरूरतमंदों की मदद के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस महिला ने इन गरीब बच्चों की ऐसी मदद की. वीडियो देखकर आप भी बोलेंगे- जियो दीदी जियो...
Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला अपनी गाड़ी से जा रही है और उसको दिखता है कि सामने दो बच्चे बिना चप्पल के नंगे पांव जा रहे हैं. बच्चों के कंधों पर भारी सा स्कूल बैग है, जोकि फटा हुआ भी है. इसी बीच बारिश भी पड़ रही है जिससे उन बच्चों को और भी दिक्कत हो रही है. इस दौरान उनकी किताबें भी भीग रही थीं. तब ये महिला उन बच्चों के पास अपनी गाड़ी ले जाती है और उनको रुकने के लिए कहती है.
महिला ने बच्चों को क्या दिलवाया?
अब ये महिला अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके बच्चो से पूछती है कि कहां जा रहे हो. तब बच्चे बताते हैं कि वे स्कूल से अपने घर लौट रहे हैं. जब ये महिला बैग के बारे में पूछती है. तब एक बच्ची कहती है कि मम्मी ने कहा है कि जन्मदिन पर दिलवाएंगी. इसके बाद वो महिला उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाती है और स्कूल बैग के साथ-साथ रेनकोट और चप्पल भी दिलाती है. ये शानदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं और खूब शेयर भी कर रहे हैं.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियों को इंस्टाग्राम पर @kkushi_37 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 3 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने खूबसूरत कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भगवान आपको धन दौलत अच्छी देते रहे." दूसरे यूजर ने लिखा, "वास्तव में असली खुशी आप बांट रही हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "मोहब्ब्त की इसी मिट्टी को हिन्दुस्तान कहते हैं."
