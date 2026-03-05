बुआ की शादी में भतीजी ने मचाया धमाल, दादू और नानू के साथ किया परफॉर्म, सोशल मीडिया पर जीत लिया लाखों का दिल!

Viral Wedding Dance Video: आजकल सोशल मीडिया पर शादियों के कई वीडियो वायरल होते हैं. इनमें से कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, जो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने दादा और नाना के साथ डांस करती नजर आ रही है. ये वीडियो बच्ची की बुआ ऐशना प्रसाद की शादी का है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

दादू, नानू और पोती का डांस

अक्सर शादियों में हम दूल्हा-दुल्हन या दोस्तों के डांस देखते हैं. लेकिन यह वीडियो इसलिए खास है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बच्ची अपने दादा और नाना के साथ डांस कर रही है. बच्ची अपने दादा और नाना के बीच खड़ी होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप्स कर रही है. वहीं उसके दादा-नाना भी बड़े मजे से अपनी पोती/नातिन के साथ स्टेप्स करने की कोशिश कर रहे हैं. यह वीडियो दिखाता है कि घर के सबसे छोटे सदस्य के सामने घर के सबसे बड़े सदस्य को भी बच्चा बनना ही पड़ता है.

मराठी गाने 'शकी' पर किया डांस

यह डांस संजू राठौड़ के फेमस मराठी गाने 'शकी' पर किया गया है. शादी में इस डांस को अंजलि दमानी ने कोरियोग्राफ किया था, जिसपर बच्ची ने न केवल शानदार डांस किया, बल्कि उसके दादा और नाना ने भी बेहतरीन तरह से उसका साथ दिया. इस वीडियो का सबसे खूबसूरत पल वो था, जब बच्ची को उसके दादा-नाना ने मिलकर हवा में उठा लिया. इस स्टेप ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया, साथ ही सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहे लोग भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस वीडियो को अब तक 84 लाख (8.4 मिलियन) से ज्यादा बाद देखा जा चुका है. 7 लाख 14 हजार लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है और इस वीडियो पर 4 हजार 223 कमेंट्स आए हैं. कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जहां लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं.