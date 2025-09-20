'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन
Advertisement
trendingNow12930254
Hindi Newsजरा हटके

'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन

Dance Reel Viral: 'बरसाने की छोरी' पर इस लड़की ने ऐसा डांस किया मानों खुद राधा रानी दर्शन दे रही हों. इंटरनेट पर छा गई इस लड़की की अदाएं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों के डांस वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. कई बच्चों के डांस से ज्यादा उनकी अदाओं और एक्सप्रेशन को पसंद किया जाता है. ऐसा ही एक बच्ची का वीडियो वायरल है. जिसकी अदाएं ऐसी हैं जैसे स्वयं राधा रानी विराजमान हों. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन से गाने पर नाच रही?
वीडियो में दिखता है कि एक बच्ची किसी मंदिर में 'बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी' गाने पर सुंदर डांस कर रही है. गाने के बोल हैं, "करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे. बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी." इस दौरान इस बच्ची के एक्सप्रेशन बिल्कुल मन को छू जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा रानी इस बच्ची में विराजमान हों. मासूम अदाओं और भक्ति भाव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. यूजर्स बड़ी संख्या में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. इस रील को स्क्रॉल करने या स्किप करने का मन नहीं कर रहा है. ये लड़की इस समय इंटरनेट पर छा रही है.
यह भी पढ़ें: बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Monu Chouhan (@royal_nitinchouhan)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @royal_nitinchouhan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 17 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: दिव्यांग लड़की ने एक ही पैर पर किया ऐसा डांग, वहां मौजूद कोई नहीं रोक पाया अपने हाथ

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस कन्या में हमारी लाडली जू की कुछ लीलाएं दिखाई दी." दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना दांतों वाली छोटी राधा." इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स बच्ची की तारीफों से भरा हुआ है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

barsana ki chhoriViral DanceViral Girl

Trending news

संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
;