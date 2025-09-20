'बरसाने की छोरी' पर इस बच्ची ने जीत लिया सबका दिल, लोग बोले- हो गए राधा रानी के दर्शन

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों के डांस वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. कई बच्चों के डांस से ज्यादा उनकी अदाओं और एक्सप्रेशन को पसंद किया जाता है. ऐसा ही एक बच्ची का वीडियो वायरल है. जिसकी अदाएं ऐसी हैं जैसे स्वयं राधा रानी विराजमान हों. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन से गाने पर नाच रही?

वीडियो में दिखता है कि एक बच्ची किसी मंदिर में 'बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी' गाने पर सुंदर डांस कर रही है. गाने के बोल हैं, "करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे. बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी." इस दौरान इस बच्ची के एक्सप्रेशन बिल्कुल मन को छू जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा रानी इस बच्ची में विराजमान हों. मासूम अदाओं और भक्ति भाव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. यूजर्स बड़ी संख्या में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. इस रील को स्क्रॉल करने या स्किप करने का मन नहीं कर रहा है. ये लड़की इस समय इंटरनेट पर छा रही है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @royal_nitinchouhan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 17 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस कन्या में हमारी लाडली जू की कुछ लीलाएं दिखाई दी." दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना दांतों वाली छोटी राधा." इसके अलावा पूरा कमेंट बॉक्स बच्ची की तारीफों से भरा हुआ है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.