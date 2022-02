छोटी बच्ची ने थरथर कांप रहे कुत्ते के लिए किया ऐसा काम, देखकर आप खुद को महसूस करेंगे छोटा

Kid Puppy Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर कब, कहां का और किसका वीडियो वायरल हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता? हर दिन हजारों वीडियो शेयर किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं. आजकल ऐसा वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. हम सभी जानते हैं कि पटाखों की आवाज कुत्तों को परेशान करती है. क्योंकि वे हमसे 25 प्रतिशत ज्यादा सुनते हैं. इसलिए पटाखों की आवाज सुनकर कुत्ते परेशान हो जाते हैं.

हाल ही में एक कुत्ते का वीडियो सामने आया था जिसमें पटाखों की आवाज से कुत्ता परेशान हो गया था. लेकिन उसके बगल में एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी. उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया. लड़की की इस मासूमियत ने यूजर्स का दिल जीत लिया है और यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की ने कुत्ते के कानों को अपने हाथों से ढक लिया, ताकि पटाखों की आवाज से वह परेशान न हो. जैसे ही आतिशबाजी बंद हुई, उसने अपना हाथ उसके कान से हटा लिया. उसने कुत्ते को सिर पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया और उसकी रक्षा के लिए उसके पास खड़ी हो गई.

Kid comforts puppy during fireworks by covering its ears.. pic.twitter.com/hAQn8bwAFg

— (@Yoda4ever) February 2, 2022