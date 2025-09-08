कुत्तों से घिरी इस बच्ची ने कर दिया ऐसा काम, वीडियो देखकर आप भी बजाएंगे ताली
Advertisement
trendingNow12913305
Hindi Newsजरा हटके

कुत्तों से घिरी इस बच्ची ने कर दिया ऐसा काम, वीडियो देखकर आप भी बजाएंगे ताली

Dogs Viral Video: बच्ची को चारों ओर से कुते घेर लेते हैं उसके बाद इस बच्ची ने ऐसा काम किया कि लोग जमकर तारीफ कर रहे है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुत्तों से घिरी इस बच्ची ने कर दिया ऐसा काम, वीडियो देखकर आप भी बजाएंगे ताली

Viral Video: सोशल मीडिया पर खूबसूरत और क्यूट से वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द थोड़े पड़ जाते हैं. जानवरों के साथ इंसानों के मस्ती भरे वीडियो हों या जानवरों के प्रति इंसानों का प्यार हो. दोनों ही वीडियो आपको लाइक और शेयर करने के लिए मजबूर कर देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर कुत्ते काफी ट्रेंड में चल रहे हैं. इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी यूजर्स का दिल जीत लिया. वीडियो में दिखता है. एक लड़की कुत्तों को देखकर उन्हें अपनी चीज भी खिला देती है.
यह भी पढ़ें: इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप

क्यों हो रही बच्ची की तारीफ?
छोटे बच्चे ना सिर्फ नटखट होते हैं, बल्कि शैतान भी होते हैं. आमतौर से बच्चे अपनी कोई भी चीज आसानी से देते नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छोटी बच्ची ने कुत्तों को अपने बिस्किट खिला दिए. दरअसल, वीडियो में दिखाई देता है कि एक बच्ची के पास 3 से 4 कुत्ते आ जाते हैं और उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं. कुत्ते बच्ची के पास ऐसे आते हैं जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि इस बच्ची के पास खाने की कोई आइटम है. तभी बच्ची भी समझ जाती है कि कुत्ते क्या चाहते हैं और तुरंत भागकर पास में खड़ी स्कूटी के पास जाती है. स्कूटी पर टंगी थैली से एक बिस्किट का पैकेट निकालती है और कुत्तों को खिला देती है. इस दौरान कुत्ते भी बच्ची के हाथ से बड़ी ही सावधानी से बिस्किट लेते हैं, ताकि बच्ची के हाथ में दांत ना लगे. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है लोग इस बच्ची की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: घर के सारे काम करने के बाद सोता है ये कुत्ता! लोग बोले 'डॉगेश भाई का जलवा' देखें वायरल Video

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vikash A Bafna (@friendforanimaltrust)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @friendforanimaltrust नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कुत्ते कितनी सावधानी से बच्चे के हाथ से बिस्किट ले रहे हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videosocial mediaLittle girldog video

Trending news

29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
;