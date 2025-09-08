कुत्तों से घिरी इस बच्ची ने कर दिया ऐसा काम, वीडियो देखकर आप भी बजाएंगे ताली

Viral Video: सोशल मीडिया पर खूबसूरत और क्यूट से वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द थोड़े पड़ जाते हैं. जानवरों के साथ इंसानों के मस्ती भरे वीडियो हों या जानवरों के प्रति इंसानों का प्यार हो. दोनों ही वीडियो आपको लाइक और शेयर करने के लिए मजबूर कर देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर कुत्ते काफी ट्रेंड में चल रहे हैं. इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी यूजर्स का दिल जीत लिया. वीडियो में दिखता है. एक लड़की कुत्तों को देखकर उन्हें अपनी चीज भी खिला देती है.

क्यों हो रही बच्ची की तारीफ?

छोटे बच्चे ना सिर्फ नटखट होते हैं, बल्कि शैतान भी होते हैं. आमतौर से बच्चे अपनी कोई भी चीज आसानी से देते नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छोटी बच्ची ने कुत्तों को अपने बिस्किट खिला दिए. दरअसल, वीडियो में दिखाई देता है कि एक बच्ची के पास 3 से 4 कुत्ते आ जाते हैं और उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं. कुत्ते बच्ची के पास ऐसे आते हैं जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि इस बच्ची के पास खाने की कोई आइटम है. तभी बच्ची भी समझ जाती है कि कुत्ते क्या चाहते हैं और तुरंत भागकर पास में खड़ी स्कूटी के पास जाती है. स्कूटी पर टंगी थैली से एक बिस्किट का पैकेट निकालती है और कुत्तों को खिला देती है. इस दौरान कुत्ते भी बच्ची के हाथ से बड़ी ही सावधानी से बिस्किट लेते हैं, ताकि बच्ची के हाथ में दांत ना लगे. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है लोग इस बच्ची की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @friendforanimaltrust नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कुत्ते कितनी सावधानी से बच्चे के हाथ से बिस्किट ले रहे हैं."

