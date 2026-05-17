मोदी जी आप टेंशन मत लो... हम फॉरेन नहीं सिर्फ नानी के घर जाते हैं! PM की अपील पर बच्ची का मासूम जवाब, वायरल हुआ क्यूट वीडियो

Little Girl Viral Video on PM Modi Appeal: देश में बढ़ती महंगाई, पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से एक खास अपील की थी. पीएम ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों से कम पेट्रोल इस्तेमाल करने, सोना कम खरीदने और कुछ समय के लिए विदेशी दौरों (Foreign Trips) से बचने की अपील की थी. पीएम मोदी की इस गंभीर अपील पर जहां एक तरफ संसद से सड़क तक बहस छिड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नन्ही बच्ची ने अपनी मासूमियत से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है. सोशल मीडिया पर इस समय छोटी सी बच्ची का यह वीडियो जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वह अपनी प्यारी और हल्की तोतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री से अपनी बात कह रही है.

'मोदी जी टेंशन मत करो, हम आपके साथ हैं'

वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटी सी लड़की बेहद प्यारी और हल्की तोतली आवाज में सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो में बच्ची कहती है कि 'मोदी जी आप टेंशन मत करो, हम आपके साथ हैं'. बच्ची आगे अपनी बात को समझाते हुए कहती है कि वे लोग कोई महंगी फॉरेन ट्रिप (विदेशी यात्रा) भी नहीं करते. वह कहती है कि 'हम तो सिर्फ नानी के घर जाते हैं. हमारे लिए नानी का घर ही किसी फॉरेन ट्रिप से कम नहीं है.' 'मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं.' बच्ची के बोलने का अंदाज, उसके चेहरे के भाव और 'मोदी जी' कहना इंटरनेट यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है.

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आखिर पीएम मोदी की किस अपील से जुड़ा है यह वीडियो?

यह वीडियो अचानक ऐसे समय पर ट्रेंड करने लगा है, जब लोग इसे पीएम मोदी द्वारा पहले की गई कुछ खास अपीलों से जोड़कर देख रहे हैं. प्रधानमंत्री ने अलग-अलग मंचों से देशवासियों से अपील की थी कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वे घरेलू पर्यटन (Domestic Tourism) को बढ़ावा दें, विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करें और बहुत जरूरी न होने पर सोना या भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल खरीदने से बचें. पीएम ने भारतीयों से कहा कि विदेशों में शादियां करने (Destination Weddings) और छुट्टियां मनाने के बजाय भारत के ही पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे.

इंटरनेट पर आया कमेंट्स का सैलाब

वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग बच्ची की मासूमियत पर फिदा हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस बच्ची ने तो सीधे पीएमओ (PMO) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. नानी का घर जिंदाबाद! वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि इतनी प्यारी आवाज में इतना बड़ा आश्वासन देखकर तो मोदी जी की भी टेंशन दूर हो जाएगी. वहीं कई यूजर्स ने कहा कि बचपन में सचमुच नानी का घर किसी फॉरेन ट्रिप या जन्नत से कम नहीं होता है. लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में कह रहे हैं, एक और 'मोदी पगलू' मिल गई.

'नानी का घर' ही असली वेकेशन!

बच्ची की इस बात ने इंटरनेट पर मौजूद हर भारतीय को उसके बचपन की याद दिला दी. भारत में मिडिल क्लास परिवारों के लिए गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों का मतलब 'नानी का घर' ही होता था, जो किसी भी पेरिस या स्विट्जरलैंड की ट्रिप से ज्यादा खुशियां देता है. बच्ची ने इसी भावना को पकड़कर साबित कर दिया कि खुशियों के लिए डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं है.

सोशल मीडिया पर फिदा हुए नेटिजन्स

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है. लोग इसे तेजी से री-शेयर कर रहे हैं और पीएमओ (PMO) को टैग कर रहे हैं, ताकि यह वीडियो खुद प्रधानमंत्री तक पहुंच सके. एक यूजर ने लिखा कि इस बच्ची ने देश की इकोनॉमी को बचाने का सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता फॉर्मूला दे दिया है.

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