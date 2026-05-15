भूखे बच्चे के पास पहुंची नन्हीं परी, फिर जो किया उसे देख रो पड़े लोग; वायरल हुआ इमोशनल Video

Little Girl Viral Heartwarming Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की मासूमियत और उनके बड़प्पन के कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक छोटी बच्ची का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में बच्ची ने कुछ ऐसा किया, जिसने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है.
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Little Girl Viral Heartwarming Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, कुछ हैरान कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो सीधे दिल को छू जाते हैं. इन दिनों एक ऐसी ही छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में बच्ची ने जो किया, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ वाली दुनिया में ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोगों का प्यार बटोर रहा है. इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर सकारात्मकता (Positivity) की एक नई लहर पैदा कर दी है.
वीडियो में दिख रही बच्ची ने अपनी मासूमियत और समझदारी से लोगों का दिल जीत लिया. कई बार बच्चे बिना किसी दिखावे के ऐसे काम कर जाते हैं, जो बड़े लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कहा जाता है कि बच्चों का दिल साफ होता है और वे जो महसूस करते हैं, वही करते हैं. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. बच्ची का व्यवहार देखकर लोगों को लगा कि इंसानियत और अच्छे संस्कार उम्र के मोहताज नहीं होते.
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सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें आपको एक बच्चा नजर आ रहा होगा, जो एक पेड़ के पास गांधी जी का लुक लेकर मूर्ति बनकर खड़ा है. तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है. वह बच्ची अपने हाथ में ब्रेड जैसा कुछ खाने का सामान लिए रहती है. उस लड़के को देखते ही बच्ची अपने हाथ में रखे ब्रेड के टुकड़े को उसे भी खाने के लिए ऑफर करती है. दोनों बच्चों की यह मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का इस तरह ख्याल रखना लोगों का दिल जीत लेता है. यही कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल, यह जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है.
दुनियां फोटो खींचती रही लेकिन एक छोटी बच्ची ने उसकी भूख देख ली..... pic.twitter.com/e7OJGJupux
Pushpraj sharma (@ThePushprajX) May 14, 2026
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ ही समय में वीडियो पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं आने लगीं. लोगों ने कहा कि आज के समय में, जहां लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वहां एक छोटी बच्ची की यह सोच दिल को सुकून देने वाली है. वीडियो देखने वाले कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे पल याद दिलाते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है.
सोशल मीडिया पर अक्सर शोर-शराबे और बहसों के बीच जब कोई ऐसा वीडियो सामने आता है, जो चेहरे पर मुस्कान ला दे, तो लोग उससे जुड़ जाते हैं. ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं याद दिलाती हैं कि खुश होने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती. कई बार कुछ सेकंड का एक वीडियो भी पूरे दिन को बेहतर बना देता है. इस वीडियो ने भी लोगों को शायद यही एहसास कराया है कि मासूमियत आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है.
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