स्कूल की प्रार्थना में इस मासूम ने की ऐसी हरकतें, Video देखकर नहीं रूकेगी हंसी

Viral Video: बच्चे ना सिर्फ मन के सच्चे होते हैं, बल्कि नटखट और शरारती भी होते हैं. बच्चों की शरारतें भी इतनी मासूमियत भरी होती हैं कि दिल करता है कि ये शरारतें करते ही रहें. यूं तो बच्चों की नटखट हरकतों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें स्कूल में प्रार्थना के बीच एक बच्ची मासूमियत भरी शैतानी कर रही है. उसकी ये नटखट हरकतें कैमरे में कैद हो गईं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

प्रार्थना सभा में क्या कर रही था मासूम?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में सभी बच्चे प्रार्थना सभा में खड़े हैं और उसी में आगे की तरफ दो छोटी बच्ची लाल ड्रेस में खड़ी हैं. उन्हीं में से एक लड़की मुंह को ऐसा बनाती है कि देखने वाले की हंसी छूट जाए. इसके बाद वो कई बार आंखें खोल-खोलकर देखती है और अजीब सा मुंह बनाती है. इसके अलावा वो अपने अंदाज में ही प्रार्थना करती है जैसे मानों उसकी प्रार्थना अलग चल रही हो. अब मासूमियत से भरी शरारत इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.

किस हैंडल से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को @chanshal_tourism_camping नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर अब तक 43 लाख से ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी खूबसूरत कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "शरारत में भी मासूमियत होती है, बच्चों की हर अदा खुदा की इनायत लगती है. दूसरे यूजर ने लिखा, "स्कूल में एक नमूना या नमूनी ऐसी होनी जरूरी है."

