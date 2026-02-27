Viral Video: भगवान जी को ऑफर की चॉकलेट, यूजर्स बोले- नॉर्मल बच्ची नहीं देवी मां है

Viral Video: छोटे बच्चे जितने नटखट होते हैं, उतने ही मासूम होते हैं. बच्चों की क्यूट एक्टिविटीज भी मासूमियत भरी होती हैं. बच्चों के क्यूट मोमेंट इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें एक मासूम भगवान जी को 'चॉकलेट' खिलाने की कोशिश करती है. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

इंटरनेट पर वायरल मासूम के वीडियो को यूजर्स जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची घर के मंदिर के सामने खड़ी है. बच्ची के हाथ में चॉकलेट है और वो किसी दोस्त की तरह भगवान जी को चॉकलेट ऑफर कर रही है. बच्ची भगवान जी की मूर्ति से चॉकलेट खाने के लिए कहती है. इसके बाद जब भगवान जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो बच्ची कहती है, 'तो फिर मैं खा लूं?' इसके बाद वो बाकी देवी-देवताओं से भी चॉकलेट खाने के लिए पूछती है. कहती है, 'जगन्नाथ जी तुम खाओगे चॉकलेट?.' इस दौरान पीछे से शायद मम्मी की आवाज आती है और वो पूछती हैं, 'क्या कर रही हो?' बच्ची मम्मी की बात को इग्नोर कर भगवान जी को चॉकलेट खिलाने में मग्न दिखाई देती है. बच्ची की ये मासूम बातें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं. यूजर्स जमकर बच्ची की तारीफ कर रहे हैं. इसे बच्ची की मासूमियत बता रहे हैं और कह रहे हैं, 'बेटा तुम खा लो उनको जरूरत नहीं है.'

ये मिला रिएक्शन

बच्ची का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @baby_samriddhi8 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 4.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये बच्ची कोई सामान्य बच्ची नहीं है बल्कि कई अलौकिक शक्तियों वाली देवी मां है.'

