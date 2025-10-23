Advertisement
चाची ने लैपटॉप दिलाने से किया मना तो बच्ची ने 3 घंटे लगाकर बनाया खुद का लैपटॉप!

Little Girl Video: नेहा नाम की चाची ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी भतीजी की दो तस्वीरें अपलोड की, जिसमें उसने घर में ही एक आर्टिफिशियल लैपटॉप बना डाला और वह अपने चाची को दिखा रही है. सोशल मीडिया यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और लोग इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:12 AM IST
Laptop Craft By Girl: बच्चे अपने शुरुआती सालों में, खासकर प्री-स्कूल में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का प्रदर्शन करते हैं. हाल ही में एक इंटरनेट सनसनी तब उभरी जब एक युवा लड़की ने अपनी चाची द्वारा असली लैपटॉप देने से इनकार करने के बाद बड़ी चतुराई से अपना खुद का खिलौने वाला लैपटॉप बना लिया. नेहा नाम की चाची ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी भतीजी की दो तस्वीरें अपलोड की, जिसमें उसने घर में ही एक आर्टिफिशियल लैपटॉप बना डाला और वह अपने चाची को दिखा रही है. सोशल मीडिया यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और लोग इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं पूरी दुनिया, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं रोकेगा 

लड़की ने खुद का बना लिया अपना लैपटॉप

एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में नेहा ने दो तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, "मेरी भतीजी ने मेरा लैपटॉप मांगा, और मैंने कहा नहीं, इसलिए उसने अपना लैपटॉप बनाने में 3 घंटे लगाए." पहली तस्वीर में लैपटॉप के आकार का एक कार्डबोर्ड कट-आउट दिखाया गया था, जिसमें लैपटॉप के कीज, जूम, लाइक, राइट और सेलेक्ट बटन जैसी अन्य फेसिलिटी देखी जा सकती है. दूसरी तस्वीर में, छोटी लड़की स्टाइलिश हरे रंग का चश्मा पहने हुए, अपने नए लैपटॉप पर लगन से काम करती हुई दिखाई दे रही थी. जैसे ही पोस्ट को इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी मिली, नेटिजन्स ने कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन दिए.

 

 

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

पोस्ट पर लोगों ने दिए अपने रिएक्शन

एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "लैपटॉप कीबोर्ड सुपर हैं." जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, "सैल्यूट है ऐसी बच्ची को, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं और खुद का लैपटॉप बनाकर संतुष्ट हुई." एक नेटिजन ने मजाकिया ढंग से लिखा, "यह लैपटॉप बहुत अच्छा है. कम से कम इसमें लगातार विंडोज अपडेट नहीं होंगे." एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "और अब आप ही उसका लैपटॉप मांग रहे हैं, है ना?" जिस पर नेहा ने जवाब दिया, "नहीं. मैं क्या करुं इस कचरे का." फिर भी एक अन्य यूजर हुए कहा, "ये मैं करती थी बचपन मैं."

