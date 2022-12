सड़क पर आई क्रेन के सामने खड़ी हो गई छोटी बच्ची, भाई-बहन को बचाने के लिए किया ऐसा; देखें आखिरी सेकेंड का Video

Trending Video: भाई-बहनों के बीच बेहद ही प्यारा रिश्ता होता है. दुनिया भर के भाई-बहन एक-दूसरे के लिए जान न्योछावर करने को तैयार होते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची सड़क पर खड़ी हो जाती है और उसके साथ दो बच्चे भी मौजूद होते हैं, जो उसके भाई-बहन हैं. जैसे ही सड़क पर एक क्रेन को आते हुए लड़की ने देखा तो उसने अपने भाई-बहन को बचाने के लिए बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई. 25 सेकंड की वीडियो में देखा जा सकता है कि भाई-बहनों के बीच दिल को छू लेने वाला बंधन कितना प्यारा है. ट्विटर पर इस वीडियो को Yoda4ever नाम के अकाउंट द्वारा 14 दिसंबर को शेयर किया गया था.

बड़ी बहन ने गंभीरता से निभाई अपनी जिम्मेदारी

बड़ी बहन के रूप में अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने वाली एक छोटी लड़की का वायरल वीडियो अब इंटरनेट पर दिल जीत रहा है. कुछ ही सेकेंड के वीडियो में तीन भाई-बहनों को कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े देखा जा सकता है. कुछ देर बाद वहां पर क्रेननुमा एक गाड़ी आती है, जिसे छोटी बच्ची देखने के बाद रुक जाती है और अपने भाई-बहन के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है. अपने भाई-बहनों को चोटिल होने से बचाने के लिए वह गाड़ी के सामने अपनी बाहें फैला देती है और वाहन को रुकने का इशारा किया. जैसे ही गाड़ी रुकी, वह अपने छोटे भाई-बहनों को एक-एक करके अंदर ले गई. वीडियो देखने के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी.

Little girl takes her big sister job seriously... pic.twitter.com/5fDG2XVJ1g

(@Yoda4ever) December 14, 2022