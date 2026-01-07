Advertisement
trendingNow13066769
Hindi Newsजरा हटकेमासूम ने बांधी साड़ी तो इंटरनेट पर छा गई नन्ही परी! वीडियो देखकर यूजर्स बोले- काला टीका...

मासूम ने बांधी साड़ी तो इंटरनेट पर छा गई नन्ही परी! वीडियो देखकर यूजर्स बोले- काला टीका...

Little Girl: एक नन्ही सी मासूम ने ऐसी परफेक्ट साड़ी पहन रखी है जैसे मानो छोटी सी आंटी घर में आ गई हों. बच्ची इतनी क्यूट लग रही है कि जिसने भी देखा वो देखता रह गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.  

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मासूम ने बांधी साड़ी तो इंटरनेट पर छा गई नन्ही परी! वीडियो देखकर यूजर्स बोले- काला टीका...

Viral Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते हैं उतने ही शरारती और नटखट होते हैं. जब वो किसी बड़े की नकल करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं. जब मासूम बड़ों की तरह बोलकर या चलकर दिखाते हैं तो बस यही लगता है कि किसी की नजर ना लगे. छोटे बच्चों की शरारत भी मासूमियत भरी होती है. कभी कभी बच्चे ऐसी नकल करने लगते हैं जो आपको चेहरे पर लंबी मुस्कान का कारण बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. एक नन्हीं सी मासूम ने ऐसी परफेक्ट साड़ी पहन रखी है मानों छोटी सी आंटी घर में आ गई हों. बच्ची इतनी क्यूट लग रही है कि जिसने भी देखा वो देखता रह गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये शानदार वीडियो. 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम परफेक्ट साड़ी पहनकर सबको दिखा रही है. पहले मासूम घर की एक महिला के पास आती है तो वो महिला बच्ची से कहती है कि नानू को दिखाओ. इसके बाद वो मासूम सोते हुए नाना जी को उठाती है और अपनी साड़ी दिखाती है. इसके बाद नाना जी नींद से उठते हैं और मासूम को साड़ी में देखकर खुश हो जाते हैं. उसके बाद वो मासूम दूसरे बेड पर आराम कर रहे दूसरे भैया के पास जाती है और अपनी साड़ी दिखाती है. छोटी सी बच्ची पर ये परफेक्ट साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और यूजर्स जमकर बच्ची की तारीफ कर रहे हैं. चलिए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gunjansingh6902 नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 मिलियन लाइक हो चुके हैं. अब इस वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे घर की रौनक होते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "काला टीका लगाकर रखो कभी नजर ना लगे बच्ची को."  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

little girl videoviral reeltrending

Trending news

BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?