मासूम ने बांधी साड़ी तो इंटरनेट पर छा गई नन्ही परी! वीडियो देखकर यूजर्स बोले- काला टीका...

Viral Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते हैं उतने ही शरारती और नटखट होते हैं. जब वो किसी बड़े की नकल करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं. जब मासूम बड़ों की तरह बोलकर या चलकर दिखाते हैं तो बस यही लगता है कि किसी की नजर ना लगे. छोटे बच्चों की शरारत भी मासूमियत भरी होती है. कभी कभी बच्चे ऐसी नकल करने लगते हैं जो आपको चेहरे पर लंबी मुस्कान का कारण बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. एक नन्हीं सी मासूम ने ऐसी परफेक्ट साड़ी पहन रखी है मानों छोटी सी आंटी घर में आ गई हों. बच्ची इतनी क्यूट लग रही है कि जिसने भी देखा वो देखता रह गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम परफेक्ट साड़ी पहनकर सबको दिखा रही है. पहले मासूम घर की एक महिला के पास आती है तो वो महिला बच्ची से कहती है कि नानू को दिखाओ. इसके बाद वो मासूम सोते हुए नाना जी को उठाती है और अपनी साड़ी दिखाती है. इसके बाद नाना जी नींद से उठते हैं और मासूम को साड़ी में देखकर खुश हो जाते हैं. उसके बाद वो मासूम दूसरे बेड पर आराम कर रहे दूसरे भैया के पास जाती है और अपनी साड़ी दिखाती है. छोटी सी बच्ची पर ये परफेक्ट साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और यूजर्स जमकर बच्ची की तारीफ कर रहे हैं. चलिए जानते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gunjansingh6902 नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 मिलियन लाइक हो चुके हैं. अब इस वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे घर की रौनक होते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "काला टीका लगाकर रखो कभी नजर ना लगे बच्ची को."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.