Hindi News

आगे-आगे बजरंगबली और पीछे-पीछे रावण, अभी तक नहीं देखा होगा इतना फनी वीडियो

Little Hanuman Funny Video: रामलीला के फनी वीडियो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. इस बार रावण का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तलवार लेकर हनुमान जी को दौड़ा रहा है. वीडियो देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

 

Last Updated: Oct 03, 2025, 10:04 PM IST
Viral Video: दशहरा बीत गया, लेकिन रामलीला की मजेदार वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. कहीं रावण का डांस वीडियो वायरल होता है. तो कहीं रावण अपना पुष्पक विमान लेकर हाईवे पर निकल जाता है. इसके अलावा कहीं क्यूट सूपर्णखा वायरल हो जाती है. तो कभी रावण सड़कों पर लंका का रास्ता पूछता दिखई देता है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसमें रावण उल्टा हनुमान जी को ही दौड़ाते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो इतना फनी है कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा.

रावण से क्यों डरकर भाग रहे थे हनुमान जी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रावण तलवार लेकर छोटे से हनुमान जी को दौड़ा रहा है. वीडियो रामलीला का है. रावण काफी बड़ा है और हनुमान जी बना कलाकार छोटा बच्चा है. अब हनुमान जी अपना गदा लेकर रावण से डरकर भाग रहे हैं. इस दौरान आसपास खड़े लोग हंसा-हंसा कर लोटपोट हो रहे हैं. भले ही छोटे बजरंगबली रावण से डरकर भाग रहे हैं, लेकिन वो रावण के हाथ भी नहीं आए. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

 

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sukhvir992732 नाम के पेज से वायरल हो रहा है और से वीडियो यूजर्स द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है. यूजर्स इन छोटे से हनुमान जी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: रावण के दरबार में हुआ ऐसा डांस, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स; आप भी देखें

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "हनुमान जी रावण पर अपना गदा चलाओ." दूसरे यूजर ने लिखा, "रुको प्रभु श्री राम को भेजता हूं." तीसरे यूजर ने लिखा, "रावण जलाने वालों अपने आप से पूछो, रावण से अधिक बुरे हो या कम बुरे हो. फिर उसे जलाओ."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

;