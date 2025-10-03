आगे-आगे बजरंगबली और पीछे-पीछे रावण, अभी तक नहीं देखा होगा इतना फनी वीडियो

Viral Video: दशहरा बीत गया, लेकिन रामलीला की मजेदार वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. कहीं रावण का डांस वीडियो वायरल होता है. तो कहीं रावण अपना पुष्पक विमान लेकर हाईवे पर निकल जाता है. इसके अलावा कहीं क्यूट सूपर्णखा वायरल हो जाती है. तो कभी रावण सड़कों पर लंका का रास्ता पूछता दिखई देता है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसमें रावण उल्टा हनुमान जी को ही दौड़ाते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो इतना फनी है कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा.

रावण से क्यों डरकर भाग रहे थे हनुमान जी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रावण तलवार लेकर छोटे से हनुमान जी को दौड़ा रहा है. वीडियो रामलीला का है. रावण काफी बड़ा है और हनुमान जी बना कलाकार छोटा बच्चा है. अब हनुमान जी अपना गदा लेकर रावण से डरकर भाग रहे हैं. इस दौरान आसपास खड़े लोग हंसा-हंसा कर लोटपोट हो रहे हैं. भले ही छोटे बजरंगबली रावण से डरकर भाग रहे हैं, लेकिन वो रावण के हाथ भी नहीं आए. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sukhvir992732 नाम के पेज से वायरल हो रहा है और से वीडियो यूजर्स द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है. यूजर्स इन छोटे से हनुमान जी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "हनुमान जी रावण पर अपना गदा चलाओ." दूसरे यूजर ने लिखा, "रुको प्रभु श्री राम को भेजता हूं." तीसरे यूजर ने लिखा, "रावण जलाने वालों अपने आप से पूछो, रावण से अधिक बुरे हो या कम बुरे हो. फिर उसे जलाओ."

