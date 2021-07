बच्चे ने डंडा लेकर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को डांटा, Video देख जरूर देंगे शाबाशी

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई. अब जब कोविड-19 (COVID-19) के मामले कम होने लगे तो लोगों के अंदर लापरवाही भी जमकर देखी जा रही है. सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) तो छोड़िए भीड़-भाड़ वाले इलाके में लोग मास्क तक नहीं लगा रहे. केंद्र सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि कोरोनावायरस गाइडलाइन्स (Coronavirus Guidelines) का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर भी जल्द आ सकती है. मास्क न लगाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है.

कोरोनावायरस के केसों में कमी के चलते सभी राज्यों द्वारा लागू लॉकडाउन में ढील दी गई. जैसे ही ढील मिली, लोग घुमने के लिए पहाड़ों पर निकल पड़े और आलम यह है कि मनाली में होटल के रूम तक खाली नहीं हैं. हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए निकले लोगों को कोरोना का कोई भय नजर नहीं दिखाई दे रहा. लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं.

This little kid was seen on the streets of Dharamshala, asking people to wear mask

See the reaction of the crowd

He himself doesn’t even have shoes pic.twitter.com/ZR9sywGXlN

— Pradeep Sangwan (@iPradeepSangwan) July 6, 2021