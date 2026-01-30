विदेशी महिला पर बंदर की छलांग, कैमरे में कैद हो गया भयानक रिएक्शन; VIDEO देखें

Monkey Jumps on Foreign: हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भारत घूमने आते हैं. इस दौरान वो भारत की खूबसूरती और संस्कृति को जीते हैं. जब विदेशी भारत आते हैं तो ना सिर्फ वो भारत घूमते हैं, बल्कि भारत की खूबसूरत संस्कृति को जीते हैं. जब कोई विदेशी भारत आता है तो चाहे वो भारतीय खाना हो या पहनावा उसे भूल नहीं पाता है. इन सबके बीच कुछ विदेशी टूरिस्ट को छोटी मोटी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ जाता है या कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसकी उनको आदत नहीं होती है. विदेशी महिला सड़क पर जा रही थी इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा मजेदार किस्सा हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

महिला के ऊपर बंदर की छलांग

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दो महिलाएं बाजार के मुख्य मार्ग से गुजर रही हैं. इस दौरान एक बंदर महिला के ऊपर छलांग लगा देता है. जैसे ही बंदर का बच्चा महिला पर छलांग लगाता है. वैसे ही महिला उछल जाती है और काफी घबरा जाती है. इस दौरान वो चिल्लाने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उसे साथ क्या हुआ है. उसका साथी बताता है​ कि एक छोटे बंदर ने छलांग लगाई है. इस विदेशी महिला का रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jaystreazy नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने​ लिखा, "लेकिन उसके साथ होने के नाते आप उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो?" दूसरे यूजर ने लिखा, "लड़की के प्यार में गिर गया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.