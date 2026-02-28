तैयार होकर कहां चले 'चूहे राजा'? वॉशबेसिन में नहाता दिखा नन्हा चूहा; VIDEO हो गया वायरल

Chuhe Ka Cute Video: जानवरों के मस्ती भरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी ये अपनी ही हरकतों में उलझ जाते हैं तो कभी अपने से ज्यादा ताकतवर जानवर से पंगा ले लेते हैं. कुछ जानवर खतरनाक होते हैं तो कुछ काफी क्यूट होते हैं. इनकी हरकतें भी काफी मजेदार होती है. खासतौर से सोशल मीडिया पर चूहे, बिल्ली और कुत्तों के मजेदार वीडियो की भरमार रहती है. इसके अलावा कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. चूहे का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्यूट चूहा वॉशबेसिन में मस्ती से नहा रहा है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वॉशबेसिन में छोटा चूहा है जो नहा रहा है. वॉशबेसिन के नल में पानी चल रहा है और चूहा पानी की धार में खुद को रगड़-रगड़कर साफ कर रहा है. इस दौरान वो मुंह और हाथों को साफ कर रहा है. ये वीडियो इतना क्यूट है कि आप अपनी मुस्कान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. वीडियो को इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और बड़ी संख्या में लाइक और शेयर कर रहे हैं.

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @mikechinavlog_2 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 16 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हमें साफ-सफाई रखनी होगी, इस 'जेरी' के पास सबसे ज्यादा आईक्यू है' दूसरे यूजर ने लिखा, 'उसे शैम्पू की जरूरत है.' बाकी पूरा कमेंट सेक्शन हंसी वाली इमोजी से भरा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.