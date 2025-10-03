हे भगवान... इतना खतरनाक बच्चा! माचिस की तिली से फूंक दी खड़ी बाइक और फिर...

Viral Video: बच्चे न सिर्फ क्यूट होते हैं बल्कि शरारती भी होते हैं. बच्चों की शरारत के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जो शरारती बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है. उसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि बड़ा ही शरारती बच्चा है. आप ने आज तक ऐसा शरारती बच्चा नहीं देखा होगा. इस बच्चे ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी. वीडियो में देखें उसके बाद क्या हुआ.

कैसे लगाई बाइक में आग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शरारती बच्चा दिखाई देता है जो घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगाकर भाग जाता है. ये पूरी शरारत सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो में दिखता है कि घर के बाहर एक लाल रंग की बाइक खड़ी है. तभी वहां एक छोटा-सा बच्चा आता है. इस बच्चे के हाथ में माचिस होती है. ये माचिस की तिली जलाता है और बाइक के नीचे फेंक देता है जिससे पेट्रोल आग पकड़ लेता है. दरअसल, वीडियो देखकर लगता है शायद पहले से ही इंजन से पेट्रोल टपक रहा था, इसलिए तुरंत आग पकड़ ली. आग लगते ही बच्चा वहां से तुरंत भाग जाता है. इसके बाद वहां एक शख्स गली से निकल कर आता है और उसके हाथ में पानी का डिब्बा होता है. जिससे वो पानी डालकर आग बुझाता है.

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cctvviews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे मन के सच्चे और अक्ल के कच्चे." दूसरे यूजर ने लिखा, "किसी ने शायद नोटिस नहीं किया लास्ट में एक बच्चा फूंक मार रहा था." तीसरे यूजर ने लिखा, "लास्ट वाले ने आग बुझाई है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.