Video: छोटी स्कूल गर्ल का मेकअप ट्यूटोरियल देखकर लोग हुए हैरान, चेहरे पर क्रीम-पाउडर लगाते हुए कहा ऐसा

90s Kids vs Today Kids: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी सी स्कूली बच्ची का मेकअप ट्यूटोरियल खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि नए स्कूल में कैसे स्ले करना है. बच्ची का अंदाज और कॉन्फिडेंस देखकर लोग दंग रह गए. वहीं, कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके जमाने में तो इतने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बजाय मिट्टी तक से मेकअप कर लिया जाता था.

यह भी पढ़ें: चीन में बच्चों ने रोबोट से ऐसे खेला जैसे इंसान हो… वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया

इस वीडियो में बच्ची ने क्या कहा?

वीडियो में बच्ची कहती है, “नया स्कूल शुरू कर रहे हो? सिर्फ सर्वाइव मत करो, उसे अपना बनाओ. पहले दिन स्कूल में 5 टिप्स अपनाओ. ऐसे चलो जैसे यहीं के हो. सबसे पहले दोस्ताना रवैया अपनाओ, ड्रामा मत करो क्योंकि ये नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं, तुम्हारी जिंदगी है. पहला दिन अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए होता है. सवाल पूछो, झूठ मत बोलो. नई शुरुआत डरावनी हो सकती है, लेकिन जरूरी भी है.”

कंटेंट क्रिएटर्स ने क्यों किया मज़ाक?

कई क्रिएटर्स ने वीडियो देखकर चुटकी ली और कहा, “आजकल के बच्चे स्कूल ऐसे जाते हैं जैसे सब्यसाची की शादी में जा रहे हों. हमारे टाइम पर तो पिंक पोंड्स पाउडर ही काफी था. बोर्नविटा से लिपलाइनर और खेलते समय चेहरे पर लगी धूल ही हमारा ब्रॉन्जर हुआ करती थी.” उनका कहना था कि 90 के दशक के बच्चे आज के किड्स के सामने टिक ही नहीं सकते.

यह भी पढ़ें: मुंबई बारिश में जब बॉस ने कहा- ऑफिस आओ, तो Gen Z ने दिया करारा जवाब; Viral हुआ स्क्रीनशॉट

लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

कुछ यूजर्स ने इस पर हैरानी जताई कि माता-पिता बच्चों को इतना मेकअप करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं. एक ने लिखा, “स्कूल में मेकअप अलाउड है क्या? हमारे टाइम पर तो कलर लिप बाम तक मना था.” किसी ने मजाक में लिखा, “बच्ची कह रही है ‘सर्वाइव करो’, अरे क्या अपोकैलिप्स चल रहा है क्या?” वहीं, एक शख्स ने याद करते हुए लिखा, “मैं स्कूल में सिर्फ नीविया क्रीम लगाता था, लेकिन रास्ते की सारी धूल चेहरे पर चिपक जाती थी और घर लौटते-लौटते मैं ‘बाहुबली’ वाली शिवगामी देवी जैसा दिखने लगता था.”