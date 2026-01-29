अनोखे अंदाज में गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था मासूम, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान!

Gayatri Mantra Video: छोटी बच्चे मासूम होते हैं. उनकी हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी हरकत करते हैं जिस पर हंसी कंट्रोल नहीं होती है. ऐसा ही एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे. जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि एक मासूम स्कूल की प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र गा रहा है. उसका गायत्री मंत्र सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. अब ये वीडियो इंटरनेट पर सबको हंसा रहा है यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कमाल का रिएक्शन भी दे रहे हैं.

क्या कर रहा था ये नन्हा बालक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल में सभी छात्रों के बीच बैठा है. सभी छात्र रोजाना की तरह गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं. सब बच्चे धीरे से गायत्री मंत्र बोल रहे हैं. इस दौरान ये छोटा सा बच्चा आंखें बंद कर ऐसे गायत्री मंत्र बोल रहा है जिसे देखकर कोई इग्नोर नहीं कर सकता है. दरअसल, सभी बच्चे एक साथ और धीरे बोल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा पूरी ताकत के साथ चिल्ला रहा है. ये चिल्लाकर गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है. बच्चे की आंखें बंद हैं उसे शायद पता भी नहीं कि उसका वीडियो बना रहा है और इसपर कितने मीम बनने वाले हैं. यूजर्स इस वीडियो को देखकर अपने बचपन को याद कर रहे हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. चलिए जानते हैं यूजर्स इस वीडियो पर क्या कह रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये आत्मा को परमात्मा से मिलवाकर रहेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये भगवान जी को बुलाकर ही मानेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं कोई बताएगा." चौथे यूजर ने लिखा, "ये लाइफ कितनी अच्छी थी ना?"

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vamikavibess नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 40 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

