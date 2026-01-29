Advertisement
trendingNow13090535
Hindi Newsजरा हटकेअनोखे अंदाज में गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था मासूम, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान!

अनोखे अंदाज में गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था मासूम, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान!

Gayatri Mantra Video:  सोशल मीडिया पर मासूम छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने अनोखे अंदाज में गायत्री मंत्र का पाठ करता है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंसी का तूफान ला दिया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनोखे अंदाज में गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था मासूम, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान!

Gayatri Mantra Video: छोटी बच्चे मासूम होते हैं. उनकी हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी हरकत करते हैं जिस पर हंसी कंट्रोल नहीं होती है. ऐसा ही एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे. जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि एक मासूम स्कूल की प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र गा रहा है. उसका गायत्री मंत्र सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. अब ये वीडियो इंटरनेट पर सबको हंसा रहा है यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कमाल का रिएक्शन भी दे रहे हैं.

क्या कर रहा था ये नन्हा बालक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल में सभी छात्रों के बीच बैठा है. सभी छात्र रोजाना की तरह गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं. सब बच्चे धीरे से गायत्री मंत्र बोल रहे हैं. इस दौरान ये छोटा सा बच्चा आंखें बंद कर ऐसे गायत्री मंत्र बोल रहा है जिसे देखकर कोई इग्नोर नहीं कर सकता है. दरअसल, सभी बच्चे एक साथ और धीरे बोल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा पूरी ताकत के साथ चिल्ला रहा है. ये चिल्लाकर गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है. बच्चे की आंखें बंद हैं उसे शायद पता भी नहीं कि उसका वीडियो बना रहा है और इसपर कितने मीम बनने वाले हैं. यूजर्स इस वीडियो को देखकर अपने बचपन को याद कर रहे हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. चलिए जानते हैं यूजर्स इस वीडियो पर क्या कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे... पति ने कसा ऐसा टोंट, हंसी कंट्रोल करता दिखा डॉक्टर
 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vamikavibes (@vamikavibess)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये आत्मा को परमात्मा से मिलवाकर रहेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये भगवान जी को बुलाकर ही मानेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं कोई बताएगा." चौथे यूजर ने लिखा, "ये लाइफ कितनी अच्छी थी ना?"

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vamikavibess नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 40 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

gayatri mantraSchool Video

Trending news

कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
अमेरिका जैसे हालात न हों...SC में उठा गंभीर सवाल, नए UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
UGC rules controversy
अमेरिका जैसे हालात न हों...SC में उठा गंभीर सवाल, नए UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
arab foreign ministers meeting
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
UGC Regulation 2026
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
Tamil Nadu news
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें