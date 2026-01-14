Advertisement
Viral Video: सोशल मीडिया पर टीचर और स्टूडेंट के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी बच्चे टीचर को सरप्राइज देने के लिए क्लास रूम सजा देते हैं तो कभी हाथों से बनाकर अनोखे उपहार देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक छात्रा ने ट्यूशन वाली मैडम के बर्थडे पर बहुत सारे और प्यारे उपहार दिए. आप भी देखें इस बच्ची ने टीचर को क्या गिफ्ट दिए.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:55 PM IST
कागज का चश्मा और डॉल... ट्यूशन टीचर के बर्थडे पर हाथों से गिफ्ट बनाकर लाई ये मासूम

Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक ट्यूशन टीचर बर्थडे पर मिले उपहार दिखा रही है. इस दौरान वो बताती है कि कल उसका जन्मदिन था और उसे उपहार मिला है. वीडियो में दिखता है कि जिसने वो उपहार दिया है वो छात्रा वहीं बैठी है. इससे बाद वो कहती है कि ये खुद बताएगी कि इस गिफ्ट में क्या क्या है. इसके बाद छोटी सी स्टूडेंट अपनी टीचर को एक एक चीज गिफ्ट खोलकर दिखाती है.

क्या था गिफ्ट?
बच्ची के हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट थे. फिर वो अपने नन्हें हाथों से डिब्बा खोलती है और एक एक कर सभी गिफ्ट दिखाती है सबसे पहले वो एक फोन निकालती है जो एक खिलौना फोन था. फोन को मैडम के हाथ में देती है. इसके बाद एक पोपिट और एक फेस मास्क देती है. इसके बाद टीचर पूछती हैं कि ये फेस मास्क मुझे कब लगाना है इसपर मासूम कहती है कि कभी भी लगा लो. इसके बाद वो मैडम को एक डॉल देती है जिसकी कपड़े भी चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा डिब्बे में छोटे छोटे फूल भी होते हैं. इसके अलावा एक छोटा सा मिरर भी देती है. अब ये क्यूट सा गिफ्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आपने आज तक इतना क्यूट गिफ्ट नहीं देखा होगा.

यह भी पढ़ें: बीएसएफ जवान ने गाया 'संदेशे आते हैं', इंटरनेट पर लगाई आग! दिल को छू जाएगी ये आवाज

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @oc_.alpha.sp नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 97 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दुनिया का सबसे अनोखा मिरर." दूसरे यूजर ने लिखा, "यहां में पिघल गई यार." वीडियो के कैप्शन में लिखा है, प्यार का सबसे शुद्ध रूप. हाथ से बने उपहारों का जादू बेमिसाल है. एक प्यारी स्टूडेंट ने अपनी ट्यूशन टीचर को उनके जन्मदिन पर खुद से बनाई खूबसूरत चीजों का तोहफा दिया. कागज के चश्मे, फेस मास्क और कई अन्य कल्पनाशील कलाकृतियाँ. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

