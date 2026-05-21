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पत्तागोभी के अंदर से जिंदा निकला मेंढक! ऑनलाइन मंगवाया तो कस्टमर की निकल गई चीख, देखें Video

एक कस्टमर ने ग्रोसरी स्टोर से सलाद के पत्तों का पैकेट मंगाया, लेकिन जैसे ही बैग खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सा जिंदा मेंढक मजे से बैठा हुआ मिला. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 21, 2026, 01:49 PM IST
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पत्तागोभी के अंदर से जिंदा निकला मेंढक! ऑनलाइन मंगवाया तो कस्टमर की निकल गई चीख, देखें Video

Live Frog In Lettuce: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से ताजी हरी सब्जियां और सलाद मंगाना बेहद आम हो चुका है. लोग सोचते हैं कि पैकेट बंद चीजें एकदम साफ और सुरक्षित होंगी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां एक शख्स जब सुपरमार्केट से लेट्यूस (पत्तागोभी प्रजाति) का पैकेट घर लेकर आया, तो उसके अंदर एक बड़ा सा जिंदा मेंढक मजे से बैठा हुआ था. जैसे ही रूममेट्स की नजर इस पर पड़ी, उनकी चीख निकल गई. इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है.

जब रूममेट ने कहा- सब्जी में मेंढक है

यह पूरी घटना ऑस्ट्रेलिया के एस्परेंस शहर की है. यहां रहने वाली लॉरा जोन्स और बिली ले पाइन ने बताया कि उनके रूममेट ने पास के ही मशहूर वूलवर्थ्स स्टोर से सलाद के पत्तों का एक बैग खरीदा था. घर लौटकर उसने बेहद शांत अंदाज में आवाज लगाई और कहा, "भाई, मैं एक पत्तागोभी लाया हूं, लेकिन इसके अंदर एक मेंढक भी है." पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पैकेट को पास से देखा तो सबके होश उड़ गए.

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हथेली के आकार का था बिन बुलाया मेहमान

बिली ले पाइन ने बताया कि वह कोई छोटा-मोटा मेंढक नहीं था, बल्कि उसका आकार उनकी हथेली के बराबर था. वह हरी-हरी पत्तियों के बीच इस तरह छिपा था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए. उन्होंने मजाक में कहा कि यह मेंढक एक बहुत बड़े एडवेंचर पर निकला था. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर सब्जियां पूर्वी हिस्सों से आती हैं. ऐसे में इस मेंढक ने सलाद के पैकेट में बैठकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लिया था.

देखें वीडियो-

पैकेट के छेद बने मेंढक के लिए मददगार

सब्जियों को ताजा रखने के लिए प्लास्टिक के इन बैग्स में छोटे-छोटे छेद दिए जाते हैं ताकि हवा अंदर-बाहर आ जा सके. इस मेंढक के लिए ये छेद वरदान साबित हुए. सफर के दौरान उसे पैकेट के अंदर ताजी हवा भी मिलती रही और खाने के लिए ताजी पत्तियां भी मौजूद थीं. इसलिए वह इतने लंबे सफर के बाद भी एकदम स्वस्थ और फुर्तीला बना हुआ था.

टिकटॉक पर वीडियो हुआ भयंकर वायरल

लॉरा जोन्स ने इस पूरी घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते इस वीडियो को लाखों व्यूज और लाइक्स मिल गए. लोग इस बात से हैरान थे कि पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के कड़े नियमों के बावजूद इतना बड़ा मेंढक कंपनी की नजरों से कैसे बच गया.

सब्जी के अंदर से निकले इस मेंढक के साथ इन रूममेट्स ने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया. उन्होंने इस अनोखे मेहमान का नाम 'ग्रेग' रख दिया. इसके बाद वे ग्रेग और उस पत्तेगोभी को पास के एक लोकल डैम के पास ले गए. उन्होंने मेंढक को उसकी प्राकृतिक जगह पर सुरक्षित छोड़ दिया ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके. बिली ने कहा कि सलाद खोलते समय उनके जीवन का यह सबसे अजीब अनुभव था.

सुपरमार्केट कंपनी ने दी सफाई

मामला बढ़ता देख नामी ग्रोसरी चेन वूलवर्थ्स ने तुरंत एक आधिकारिक बयान जारी किया. कंपनी ने कहा कि इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है कि आखिर यह मेंढक पैकेट के अंदर कैसे पहुंचा. हालांकि, कंपनी ने यह भी दावा किया कि यह एक बिल्कुल अनोखी और इकलौती घटना है और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर उनके पास ऐसी कोई दूसरी शिकायत नहीं आई है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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