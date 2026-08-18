इस मुल्क में सिर चढ़कर बोल रहा 'लिव-इन' ट्रेंड, शादी से पहले करते हैं 'परख', प्यू रिसर्च में लोगों ने कबूला; 75% बना चुके रिश्ते

Pew Research on US Live-in Relationship News: आपने टीवी पर एक विज्ञापन अक्सर देखा होगा, जिसमें कहा जाता है कि 'पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो'. लगता है कि अमेरिका के लोगों ने इस टैगलाइन को अपनी जिंदगी का फलसफा बना लिया है. वहां पर अरेंज मैरिज की परंपरा तेजी से खत्म होती जा रही है. हालिया सर्वे में सामने आया है कि यूएस में करीब 75 फीसदी शादियां लव मैरिज हो रही हैं. यही नहीं, शादी से पहले जोड़े लिव-इन में कई साल रहकर एक-दूसरे को परखते हैं. उसके बाद जब लगता है कि वे एक-दूसरे को निभा लेंगे, तो वे शादी के फैसले पर आगे बढ़ते हैं.