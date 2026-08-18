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इस मुल्क में सिर चढ़कर बोल रहा 'लिव-इन' ट्रेंड, शादी से पहले करते हैं 'परख', प्यू रिसर्च में लोगों ने कबूला; 75% बना चुके रिश्ते

Pew Research on Live-in Relationship News: शादी से पहले 'लिव-इन' रिश्ते अब समाज की नई हकीकत बन चुके हैं. लेकिन एक मुल्क में यह ट्रेंड सिर चढ़कर बोल रहा है. हालात ये हैं कि वहां पर 40 साल तक तक उम्र तक पहुंचते-पहुंचते 77 प्रतिशत लोग 'लिव-इन' में रह चुके होते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 18, 2026, 05:34 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:37 AM IST
इस मुल्क में सिर चढ़कर बोल रहा 'लिव-इन' ट्रेंड, शादी से पहले करते हैं 'परख', प्यू रिसर्च में लोगों ने कबूला; 75% बना चुके रिश्ते

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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