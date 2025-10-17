Advertisement
trendingNow12966085
Hindi Newsजरा हटके

इसकी क्या जरूरत थी? एक्सपेरिमेंट के नाम पर जिंदा मछली को फ्रिज में जमा दिया, वीडियो देखकर यूजर्स का पारा हाई

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़के ने जिंदा मछली को पानी के साथ फ्रिज में जमा दिया. वीडियो देखकर आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इसकी क्या जरूरत थी? एक्सपेरिमेंट के नाम पर जिंदा मछली को फ्रिज में जमा दिया, वीडियो देखकर यूजर्स का पारा हाई

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसे देखकर हम छोड़ना नहीं चाहते और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं. ऐसे ही वीडियो वायरल हो जाते हैं. लोग तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ भी करने लगते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसे देखने के बाद आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसकी क्या जरूरत थी. आप भी देखें इस लड़के ने मछली के साथ कैसा एक्सपेरिमेंट किया है.

मछली को कैसे जमाया?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का ब्लैक मोली फिश को पानी में जमा देता है. ये देखने के लिए कि ये मछली बर्फ बनने के बाद भी जिंदा रहती है या नहीं. ये लड़का कहता है," मैंने कहीं सुना है कि मोली फिश बच जाती है." ये लड़का सबसे पहले एक कप में पानी लेता है और उसमे मोली फिश डालता है. इसके बाद वो उस कप को फ्रिज में जमने के लिए रख देता है. जब ये फिश बर्फ के बंदर जम जाती है तो ये लड़का उस बर्फ को पहले कप से निकालता है और पिघलने के लिए पानी में छोड़ देता है. 
यह भी पढ़ें: 15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...

क्या सच में बच गई मछली?
जब बर्फ पिघल जाती है तो ये मछली बर्फ से निकल जाती है, लेकिन उसमें कुछ हरकत नहीं होती है. इसके बाद ये लड़का उस मछली को कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी यानी धूप में रखता है और बाद में पानी में छोड़ता है. जब ये पानी में मछली को छोड़ता है तो कुछ ही सेकेंड में मछली तैरने लगती है. ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं मछली बदली तो नहीं गई? दूसरा सवाल ये कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या थी? इस लड़के का दावा है कि जमने के बाद भी मछली जिंदा ही रही.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varun Films (@varunfilm)

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "कुछ फॉलोअर्स के लिए किसी की लाइफ से खेलना क्या सही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तेरे लिए नरक में जगह बनाने के लिए गई थी वो मछली, वापस आ गई." तीसरे यूजर ने लिखा, "थोड़ी शर्म तो कर ले, वीडियो के चक्कर में मछली को भी नहीं छोड़ा." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @varunfilm नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

molly fishviraltrending

Trending news

डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...