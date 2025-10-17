इसकी क्या जरूरत थी? एक्सपेरिमेंट के नाम पर जिंदा मछली को फ्रिज में जमा दिया, वीडियो देखकर यूजर्स का पारा हाई

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसे देखकर हम छोड़ना नहीं चाहते और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं. ऐसे ही वीडियो वायरल हो जाते हैं. लोग तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ भी करने लगते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसे देखने के बाद आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसकी क्या जरूरत थी. आप भी देखें इस लड़के ने मछली के साथ कैसा एक्सपेरिमेंट किया है.

मछली को कैसे जमाया?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का ब्लैक मोली फिश को पानी में जमा देता है. ये देखने के लिए कि ये मछली बर्फ बनने के बाद भी जिंदा रहती है या नहीं. ये लड़का कहता है," मैंने कहीं सुना है कि मोली फिश बच जाती है." ये लड़का सबसे पहले एक कप में पानी लेता है और उसमे मोली फिश डालता है. इसके बाद वो उस कप को फ्रिज में जमने के लिए रख देता है. जब ये फिश बर्फ के बंदर जम जाती है तो ये लड़का उस बर्फ को पहले कप से निकालता है और पिघलने के लिए पानी में छोड़ देता है.

क्या सच में बच गई मछली?

जब बर्फ पिघल जाती है तो ये मछली बर्फ से निकल जाती है, लेकिन उसमें कुछ हरकत नहीं होती है. इसके बाद ये लड़का उस मछली को कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी यानी धूप में रखता है और बाद में पानी में छोड़ता है. जब ये पानी में मछली को छोड़ता है तो कुछ ही सेकेंड में मछली तैरने लगती है. ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं मछली बदली तो नहीं गई? दूसरा सवाल ये कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या थी? इस लड़के का दावा है कि जमने के बाद भी मछली जिंदा ही रही.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "कुछ फॉलोअर्स के लिए किसी की लाइफ से खेलना क्या सही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तेरे लिए नरक में जगह बनाने के लिए गई थी वो मछली, वापस आ गई." तीसरे यूजर ने लिखा, "थोड़ी शर्म तो कर ले, वीडियो के चक्कर में मछली को भी नहीं छोड़ा." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @varunfilm नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

