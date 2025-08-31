Live Sketching Video: बस में कैंडी बेचने वाले का एक शख्स ने बना दिया स्केच, देखकर नहीं कर पाया यकीन
Live Sketching Video: बस में कैंडी बेचने वाले का एक शख्स ने बना दिया स्केच, देखकर नहीं कर पाया यकीन

सोचिए आपके पास कोई आए और हाथ पर आपका स्केच रख दे. तस्वीर ऐसी बना दे कि आप खुद को शीशे में देख रहे हैं. हर एक बारीकी का ख्याल रखें और हुबा हू आपकी ऐसी तस्वीर बना दे जिसका कभी सोचा भी न हो तो आपको कैसा लगेगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:22 PM IST
Live Sketching Video: बस में कैंडी बेचने वाले का एक शख्स ने बना दिया स्केच, देखकर नहीं कर पाया यकीन

Live Sketching Video: सोचिए आपके पास कोई आए और हाथ पर आपका स्केच रख दे. तस्वीर ऐसी बना दे कि आप खुद को शीशे में देख रहे हैं. हर एक बारीकी का ख्याल रखें और हुबा हू आपकी ऐसी तस्वीर बना दे जिसका कभी सोचा भी न हो तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप भी बहुत खुश होंगे जब कोई आपकी तस्वीर बिना बताए स्कैच के जरिए पेपर पर उतार देगा. ऐसा ही कुछ बस में टॉफी बेचने वाले युवक के साथ हुआ.

युवक की खुशी का ठिकाना नहीं

आंखे नम, होंठो पर मुस्कान... कैंडी बेचने वाले का चेहरा उस वक्त इस तरह से देखने को मिला जब एक शख्स ने बिना बताए उसके चेहरे के नक्शे को पेंसिल से एक पेज पर उतारकर रख दिया. बस में एक सीट से दूसरी सीट जाकर टॉफी बेचने वाले की खुशी का ठिकाना ना रहा है जब उसके हाथ पर उसका स्कैच पकड़ा दिया. सोशल मीडिया पर दिल छूने वाला ये वीडियो वायरल हो रहा है.

समझ से बाहर रहा शख्स के लिए स्केच

कैंडी बेचने वाले के हाथ पर जब शख्स ने अपने द्वारा बनाए गए पेंसिल स्केच को रख दिया तो वो उसे देखकर एक सेकंड के लिए कहीं और ही गायब दिखा चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि वो हैरान था कि आखिर क्या बना दिया. अपने चेहरे का स्केच देखकर वो समझ ही नहीं पाया कि कब और कैसे उसका स्केच बना दिया. स्केच में गले के पास बना K तक का टैटू को शख्स बना देता है. ऐसे में युवक के लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या सच में ये स्केच उसका ही है और अभी बनाया गया है.

1 मिलियन डॉलर की स्माइल

इसे वीडियो को @sukhvender_sangwan ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया है. इस वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट देखने को मिले. एक यूजर ने कमेंट में लिखा 1 मिलियन डॉलर की स्माइल. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘यह लड़का बॉलीवुड के ज्यादातर अभिनेताओं से ज्यादा हैंडसम है.’ तीसरे यूजर्स ने लिखा ‘उसकी मुस्कान में कितनी गहराई थी. बहुत दिनों से किसी को ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा था.’

Simran Singh

