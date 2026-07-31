'जिंदा नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी: 2026 में छिड़ेगा एक और नया युद्ध, वजह भी आ गई सामने!

Living Nostradamus: ब्राजील के रहने वाले अथोस सालोम को दुनिया 'लिविंग नास्त्रेदमस' कहती है. Tyla को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक सालोम ने पिछले साल 2026 के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां जारी की थीं. उनका दावा है कि इनमें से दो बातें पहले ही सच साबित हो चुकी हैं. पहली भविष्यवाणी ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर थी. उन्होंने लिखा था कि मध्य पूर्व में हालात काफी नाजुक हो जाएंगे और ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम की वजह से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के बारे में भी सही अनुमान लगाया था और स्पेन की जीत का दावा किया था.
अब आर्कटिक क्षेत्र में युद्ध की चेतावनी
दो भविष्यवाणियां सच होने के बाद अब अथोस सालोम ने एक नए खतरे का इशारा किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि आर्कटिक महासागर के इलाके में एक नया सैन्य टकराव शुरू हो सकता है. जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है. इसके पिघलने से नए समुद्री रास्ते और ऊर्जा के भंडार बाहर आ रहे हैं. सालोम के मुताबिक इन संसाधनों पर कब्जे को लेकर रूस और नाटो (NATO) देश आमने-सामने आ सकते हैं. सालोम का कहना है कि रूस पहले ही इस इलाके में अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है.
अफ्रीका के साहेल इलाके में भी भड़क सकती है हिंसा
आर्कटिक के अलावा सालोम ने अफ्रीका महाद्वीप के साहेल क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि नाइजर के उत्तरी इलाकों में चरमपंथी समूहों का प्रभाव बढ़ रहा है. पश्चिमी देशों की सेनाओं के जाने के बाद वहां सत्ता और प्रभाव कायम करने के लिए बड़ी ताकतों के बीच परोक्ष युद्ध (Indirect Confrontation) छिड़ सकता है. यह स्थिति उस पूरे इलाके को अस्थिर कर सकती है.
कैसे करते हैं भविष्यवाणी?
आपको बता दें कि सालोम खुद को सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक पैरासाइकोलॉजिस्ट मानते हैं. Tyla की रिपोर्ट के अनुसार सालोम घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए सिंबॉलिक एनालिसिस, लंबे समय के पैटर्न और कबाला के अध्ययन का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि वह यह भी स्वीकार करते हैं कि कोई भी तरीका 100% सटीक नहीं होता और भविष्यवाणियां सिर्फ एक व्याख्या हैं, कोई निश्चित दावा नहीं. इससे पहले वे कोविड-19 महामारी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीया के निधन की भी सही भविष्यवाणी करने का दावा कर चुके हैं.
दुनिया में अक्सर भविष्यवाणियों को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन जब कोई दावा सच साबित होने लगे तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है. 'लिविंग नास्त्रेदमस' के नाम से मशहूर ब्राजील के पैरासाइकोलॉजिस्ट अथोस सालोम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सालोम का दावा है कि साल 2026 के लिए उनकी बनाई 10 भविष्यवाणियों में से दो सच हो चुकी हैं. अब उन्होंने दुनिया को एक और नए युद्ध के प्रति सचेत किया है जो बर्फ के बीच छिड़ सकता है.