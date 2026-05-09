राशन बंद, पेंशन बंद… कागजों में हो चुकी है 'मौत'; फिर भी जिंदा भटक रही यह महिला, सबूत आप खुद देख लीजिए

Sandhya Mandal Declared Dead in Records: पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'कागज' तो आप सबने देखी होगी, जिसमें एक आदमी को पता चलता है कि सरकार ने उसे कागजों पर मृत घोषित कर दिया है. इसके बाद वह जिंदा होने का प्रमाण देना चाहता है, लेकिन हर जगह उसे लालफीताशाही का सामना करना पड़ता है. तब इस फिल्म की कहानी को आजमगढ़ के भारत लाल उर्फ लाल बिहारी के जीवन पर आधारित बताया गया था. अब एक बार फिर ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के फरसगांव की संध्या मंडल के साथ सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह महिला जिंदा है, अपने घर में रह रही है और लोगों से मिल रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया है. सबसे हैरानी की बात यह रही कि महिला को खुद अधिकारियों के सामने जाकर यह साबित करना पड़ा कि वह अभी जिंदा है. यह बात उन्हें तब पता चली, जब अचानक एक दिन उनका राशन मिलना बंद हो गया और पेंशन भी खाते में आनी बंद हो गई. शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन जब वह दफ्तर पहुंचीं तो वहां जो जवाब मिला, उसे सुनकर उनके होश उड़ गए. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखाया गया है. इसका मतलब कागजों में संध्या मंडल की मौत हो चुकी थी.

जिंदा महिला को सुनना पड़ा- 'आप मर चुकी हैं'

संध्या मंडल के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था. वह बार-बार अधिकारियों से कहती रहीं कि वह सामने खड़ी हैं, जिंदा हैं, लेकिन सिस्टम में दर्ज एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी. महिला का कहना है कि कई दिनों तक उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े. कभी पंचायत कार्यालय भेजा गया तो कभी दूसरे विभाग में. हर जगह उनसे नए कागज मांगे जाते रहे. सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि राशन बंद होने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया था. वहीं पेंशन भी बंद हो चुकी थी. ऐसे में आर्थिक परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी.

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एक गलती और रुक गई जिंदगी

बताया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करते समय तकनीकी गड़बड़ी की वजह से संध्या मंडल का नाम मृत लोगों की सूची में चला गया. इसके बाद सिस्टम ने खुद ही उनकी पेंशन और राशन सुविधा रोक दी. गांव के लोग भी यह मामला सुनकर हैरान रह गए. लोगों का कहना है कि अगर कोई पढ़ा-लिखा या जागरूक व्यक्ति ना हो, तो शायद वह कभी खुद को 'जिंदा' साबित ही ना कर पाए. स्थानीय लोगों का कहना है कि गांवों में रहने वाले कई बुजुर्ग और गरीब लोग सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में रिकॉर्ड की एक छोटी गलती उनकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है.

अधिकारियों ने माना- तकनीकी गलती हुई

मामला बढ़ने के बाद अधिकारियों ने जांच की. जांच में पता चला कि रिकॉर्ड अपडेट करने के दौरान गलती हुई थी. इसके बाद महिला का नाम दोबारा सही करने की प्रक्रिया शुरू की गई. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी पेंशन और राशन सुविधा फिर से शुरू कर दी जाएगी. हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी गलती हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है? लोगों का कहना है कि अगर संध्या मंडल खुद दफ्तरों के चक्कर ना लगातीं, तो शायद सरकारी रिकॉर्ड में वह हमेशा 'मृत' ही बनी रहतीं.

सोशल मीडिया पर शुरू हुआ शोर

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला. कई यूजर्स ने लिखा कि हमारे देश में कागजों की दुनिया असली जिंदगी से बड़ी हो गई है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि 'महिला जिंदा है, लेकिन सिस्टम मानने को तैयार नहीं.' वहीं दूसरे ने कहा कि सरकारी गलती का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही उठाना पड़ता है. कुछ लोगों ने ऐसे पुराने मामलों का भी जिक्र किया, जहां जिंदा लोगों को रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया था और उन्हें महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े थे.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है, जब किसी जिंदा इंसान को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया हो. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. कहीं बुजुर्ग की पेंशन बंद हो गई, तो कहीं राशन और बैंक की सुविधाएं रुक गईं. लेकिन हर बार एक ही सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम की ऐसी गलतियों का जिम्मेदार कौन होगा. क्योंकि रिकॉर्ड की एक छोटी सी चूक किसी गरीब परिवार की पूरी जिंदगी मुश्किल में डाल सकती है.

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