McDonald’s में पार्टी करने पहुंचा लड़का, स्ट्रॉ से जैसे हिलाई कोल्ड ड्रिंक तो अंदर से निकली मरी हुई छिपकली

Lizard In McDonald's Cold Drinks: अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation) ने शनिवार को सोला में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट (McDonald’s outlet) को सील कर दिया, जब एक कोल्ड ड्रिंक में एक मरी हुई छिपकली की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई. कस्टमर भार्गव जोशी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एएमसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवांग पटेल ने अहमदाबाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए आउटलेट से कोल्ड ड्रिंक के नमूने एकत्र किए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से रेस्तरां को सील कर दिया.

ग्राहक भार्गव जोशी (Bhargav Joshi) ने शनिवार को अपने कोल्ड ड्रिंक में छिपकली तैरते हुए का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया. भार्गव जोशी (Bhargav Joshi) और उनके दोस्तों का आरोप है कि वे सोला में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पर चार घंटे से अधिक समय तक बैठे रहे क्योंकि उन्होंने उनकी शिकायत पर ध्यान देने के लिए किसी की प्रतीक्षा की. वे कहते हैं कि कर्मचारियों ने उन्हें 300 रुपये की वापसी की पेशकश की. भार्गव जोशी ने सील किए गए आउटलेट की एक तस्वीर साझा की और अच्छे काम के लिए एएमसी की सराहना की.

Here is video of this incidents happens with me...@McDonalds pic.twitter.com/UiUsaqjVn0

— Bhargav joshi (@Bhargav21001250) May 21, 2022