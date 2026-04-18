सच कहूं तो विराट कोहली... पोस्ट 'Unlike' करने पर छलका विदेशी हसीना का दर्द! जानें क्या है पूरा सच

शुक्रवार का पूरा दिन क्रिकेट के गलियारों से ज्यादा सोशल मीडिया के मीम पेजों पर बीता. वजह थे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और एक विदेशी इन्फ्लुएंसर लिजलैज (LizLaz). विराट ने लिजलैज की एक तस्वीर को लाइक किया और फिर कुछ ही देर में उसे 'अनलाइक' (Unlike) कर दिया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और यह मामला आग की तरह फैल गया. अब खुद लिजलैज ने सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

"मैं सोकर उठी और सब तरफ मेरी खबरें थीं"

एचटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिजलैज ने बताया कि उन्हें खुद नहीं पता चला कि विराट ने उनकी फोटो कब लाइक की. उन्होंने कहा, "जब मैं सोकर उठी तो मैं हर जगह खबरों में थी. मुझे तो न्यूज और लोगों के मैसेज से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है. मेरे इनबॉक्स में मैसेज की बाढ़ आ गई थी. लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे."

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विराट के लिए क्यों महसूस हुआ बुरा?

विराट द्वारा फोटो को अनलाइक किए जाने पर लिजलैज ने बहुत ही परिपक्व जवाब दिया. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मुझे उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है. मुझे खुशी थी कि उन्होंने लाइक किया, लेकिन फिर जिस तरह से इसे एक बड़ी खबर बना दिया गया, वह शायद उनका इरादा नहीं था. मुझे समझ नहीं आता कि लोगों ने इतनी जल्दी इसे नोटिस कैसे कर लिया. मैं उनके सपोर्ट की सराहना करती हूं."

भारत यात्रा और क्रिकेट का जुनून

लिजलैज का भारत से गहरा नाता है. पिछले साल वह अपनी एक दोस्त से मिलने बैंगलोर आई थीं. उनका प्लान सिर्फ दो हफ्ते का था, लेकिन भारत की खूबसूरती उन्हें ऐसी भायी कि वह कई महीनों तक यहीं रुक गईं. गोवा, मैसूर, मुंबई और चेन्नई की यात्रा के दौरान ही उन्हें क्रिकेट के बारे में पता चला. जर्मनी में पली-बढ़ी लिजलैज ने बताया कि वहां सिर्फ फुटबॉल का बोलबाला है, लेकिन भारत में आकर वह 'रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर' (RCB) की पक्की फैन बन गईं.

क्रिकेट और विराट के बारे में बात करते हुए लिजलैज ने कहा, "जब आप RCB को सपोर्ट करते हैं, तो विराट कोहली को देखना सबसे रोमांचक होता है. वह मैदान पर बहुत शानदार हैं." उन्होंने बताया कि पिछले साल के IPL के दौरान ही वह विराट की फैन बन गई थीं, इसलिए उनके द्वारा फोटो लाइक किए जाने पर उन्हें बहुत खुशी हुई थी.

क्या भारत में करियर बनाएंगी लिजलैज?

विराट के साथ नाम जुड़ने के बाद लिजलैज की किस्मत चमक गई है. उन्हें भारत से काम के कई ऑफर्स और क्वेरीज मिल रही हैं. वह पेशे से एक संगीतकार और व्लॉगर हैं. उन्होंने इशारा किया कि अगर उन्हें भारत में संगीत से जुड़े अच्छे मौके मिलते हैं, तो वह जल्द ही दोबारा भारत आ सकती हैं. उन्होंने कहा कि वह इस बार IPL के दौरान भारत में होना मिस कर रही हैं.

विराट कोहली का यह 'लाइक' करना और फिर हटाना भले ही एक तकनीकी गलती हो या कुछ और, लेकिन इसने लिजलैज को नेशनल क्रश बना दिया है. फैंस इस घटना को 2025 के 'अवनीत कौर' वाले मामले से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, लिजलैज ने जिस तरह से इस मामले को संभाला है, उससे उन्होंने कई लोगों का दिल जीत लिया है.