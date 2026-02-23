Advertisement
Loco Pilot Video: सोशल मीडिया पर लोको पायलट और कुत्ते का प्यारा रिश्ता वायरल हो रहा है. लोको पायलट रोज इस कुत्ते को खाना खिलाता है और ये कुत्ता रोज प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार करता है. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:00 PM IST
लोको पायलट के साथ बना प्यारा रिश्ता! ट्रेन देखते ही क्यों भागने लगता है ये डॉग?

Heartwarming Video Viral: सोशल मीडिया पर हजारों क्लिप वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक मोमेंट वायरल हुआ है जिसमें ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही लोको पायलट कुत्ते को खाना खिलाता है. इस दौरान कुत्ता भी ट्रेन को आता देख प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देता है. इंटरनेट पर ट्रेन ड्राइवर का प्यार और कुत्ते की वफादारी की जमकर तारीफ हो रही है. आइए वीडियो देखते हैं.

एक स्थानीय स्टेशन पर खूबसूरत पल डेली रूटीन बन गया और अब ये प्यारा रिश्ता बन चुका है. सोशल मीडिया पर किए गए दावे के मुताबिक, ट्रेन ड्राइवर ने जब एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाया था तो उसके बाद कुत्ता प्लेटफॉर्म पर रोज उसी ट्रेन का इंतजार करने लगा. लोको पायलट भी रोज कुत्ते को प्लेटफॉर्म पर खाना खिलाने लगा. 

प्यारे रिश्ते में बदल गया डेली रूटीन
लोको पायलट के वीडियो में देखा जा सकता ​है कि ट्रेन स्टेशन की ओर जा रही है और लोको पायलट के हाथ में खाने का सामान है. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंट्री करती है वैसे ही कुत्ता ट्रेन के साथ दौड़ने लगता है. कुत्ता प्लेटफॉर्म केएक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेन से साथ तब तक दौड़ लगाता है जब तक ट्रेन रुक नहीं जाती. जैसे ही ट्रेन रुकती है, लोको पायलट रोज की तरह कुत्ते को खाना खिलाता है. दोनों के बीच ये प्यारा रिश्ता सोशल मीडिया पर यूजर्स का दिल जीत रहा है.

यह भी पढ़ें: गंदगी में पानी पीने को मजबूर थे स्कूली बच्चे, इन्फ्लुएंसर्स ने उठाया ये शानदार कदम

 

इस प्यारे रिश्ते पर क्या बोली जनता?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @mumbaiculture.in नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3.5 मिलियन लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लोको पायलट पर ईश्वर की कृपा बनी रहे.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'कितना अच्छा लगता है जब इंसान 'इंसान' की तरह व्यवहार करें.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

