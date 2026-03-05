पाइल्स हुआ तो लोको पायलट ने मांगी सिक लीव, बॉस ने कैंसिल किया तो ऑफिस आकर दिखाई रिपोर्ट्स! सबके सामने उतारी पैंट

रेलवे डिविजन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यूपी के लखनऊ में एक लोको पायलट को पाइल्स की सर्जरी के बाद भी आराम के लिए छुट्टी नहीं दी गई. बताया जा रहा है कि जब अधिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो वह इतना परेशान हो गया कि उसने अपने जख्म दिखाने के लिए वहीं पैंट उतार दी. इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में रेलवे कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में तेजी से वायरल हो गया.

एचटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोको पायलट राजेश मीणा लंबे समय से पाइल्स की बीमारी से परेशान थे. इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला तो उन्होंने 22 फरवरी को लखनऊ में सर्जरी करवाई. उन्हें 22 से 28 फरवरी तक की छुट्टी दी गई थी. लेकिन सर्जरी के बाद उनका जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने छुट्टी बढ़ाने की मांग की.

डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी?

राजेश मीणा ने सबसे पहले रेलवे हेल्थ यूनिट में डॉक्टर को दिखाया. जांच के बाद डॉक्टर ने माना कि उनकी हालत अभी काम करने लायक नहीं है. डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ‘सिक मेमो’ लेकर आएं ताकि छुट्टी बढ़ाई जा सके. इसके बाद मीणा अपने क्रू कंट्रोलर और फिर चीफ क्रू कंट्रोलर के पास पहुंचे.

फिर विवाद कैसे बढ़ गया?

लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेताओं का आरोप है कि राजेश मीणा ने अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट, लैब रिपोर्ट और दवाइयों के कागज भी अधिकारी को दिखाए. यहां तक कि उन्होंने घर पर लगाए गए बैंडेज और ड्रेसिंग भी दिखाए, लेकिन फिर भी अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए. इसी दौरान बहस बढ़ गई और मीणा ने मजबूरी में पैंट उतारकर अपने जख्म दिखा दिए.

वीडियो वायरल होने के बाद क्या हुआ?

इस घटना का वीडियो मीणा के साथियों ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो बाद में रेलवे कर्मचारियों के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. कई कर्मचारियों ने इसे अमानवीय व्यवहार बताया और कहा कि किसी कर्मचारी को मेडिकल लीव के लिए इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी चाहिए.

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) के नेताओं ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. यूनियन ने चीफ क्रू कंट्रोलर रतन कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं बाद में एक यूनियन नेता के हस्तक्षेप के बाद राजेश मीणा को आखिरकार आराम के लिए छुट्टी दे दी गई.