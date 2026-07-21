/विवादित Ad में ग्राहकों को बताया कुत्ता, फिर भुगतना पड़ा अंजाम; Logitech डिस्ट्रीब्यूटर पर लगा ₹25 लाख का जुर्माना

कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए तरह-तरह के क्रिएटिव विज्ञापन बनाती हैं. कई बार मजेदार या अलग अंदाज में बनाया गया विज्ञापन लोगों को पसंद आता है, लेकिन चीन में लॉजिटेक के एक पार्टनर का बनाया गया ऐड इतना विवादित हो गया कि कंपनी को सफाई देनी पड़ी.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मामला चीन के शंघाई शहर का है, जहां लॉजिटेक के प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर शंघाई बैशीड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने एक माउस के प्रमोशन के लिए वीडियो विज्ञापन बनाया था. इस ऐड में ग्राहकों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे लोगों ने अपमानजनक बताया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विज्ञापन 25 मार्च को चीन के एक बड़े शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था. विज्ञापन में कीमत कम करने को लेकर एक लाइन बोली गई थी, जिसमें ग्राहकों की तुलना कुत्तों से कर दी गई. ऐड में कहा गया था, "आपने कहा था कि एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे. लेकिन जैसे ही मैं कीमत कम करूंगा, क्या आप कुत्तों की तरह मेरी तरफ दौड़कर नहीं आएंगे?" यह लाइन सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने कहा कि कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों के बारे में इस तरह की सोच नहीं रख सकती. विवाद बढ़ने के बाद अगले ही दिन इस वीडियो को हटा दिया गया.
विज्ञापन को लेकर बढ़ते विवाद के बाद शंघाई के जिंगआन जिले के मार्केट सुपरविजन अधिकारियों ने मामले की जांच की. जांच के बाद शंघाई बैशीड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पर 2 लाख युआन यानी करीब 30 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों का मानना था कि विज्ञापन में इस्तेमाल की गई भाषा ग्राहकों का अपमान करती है और इससे ग्राहकों की भावनाएं आहत हुई हैं. बैशीड इलेक्ट्रॉनिक्स चीन में लॉजिटेक का एक बड़ा एजेंट है. कंपनी को लॉजिटेक के प्रोडक्ट बेचने और ऑनलाइन स्टोर चलाने की भी अनुमति मिली हुई है.
विवाद बढ़ने के बाद लॉजिटेक चीन ने मार्च के आखिर में आधिकारिक बयान जारी कर माफी मांगी थी. कंपनी ने कहा था कि यह विज्ञापन बेहद अनुचित था और इससे ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए वह दुखी है. लॉजिटेक ने अपने बयान में कहा कि वह ग्राहकों की नाराजगी और निराशा को पूरी तरह समझता है. कंपनी ने ग्राहकों से ईमानदारी से माफी मांगी. कंपनी ने यह भी बताया कि विवादित वीडियो बैशीड कंपनी के एक कर्मचारी ने बिना अनुमति और तय रिव्यू प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए जारी कर दिया था.
लॉजिटेक के निर्देश के बाद बैशीड इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी माफी जारी की. कंपनी ने कहा कि वह इस घटना की जिम्मेदारी लेती है और अपनी मैनेजमेंट प्रक्रिया को बेहतर बनाएगी. हालांकि, इस पूरे विवाद ने चीन में लॉजिटेक की छवि को नुकसान पहुंचाया. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात तक कही. एक यूजर ने लिखा कि अगर कंपनी अपने ग्राहकों को इस नजर से देखती है तो मैं भविष्य में इसके प्रोडक्ट खरीदने से बचूंगा. वहीं, एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि जब बाजार में इतने सारे विकल्प मौजूद हैं तो लोग ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, जो ग्राहकों का सम्मान नहीं करती.
यह पहला मामला नहीं है जब चीन में किसी कंपनी का विज्ञापन विवादों में आया हो. इससे पहले भी कई ब्रांड अपने विज्ञापनों की भाषा और कंटेंट को लेकर आलोचना झेल चुके हैं. जून में ब्रिटिश कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी डेटॉल भी एक विज्ञापन को लेकर विवादों में आ गई थी. उस ऐड में महिलाओं से जुड़ी एक बात को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी. विरोध बढ़ने के बाद कंपनी ने माफी मांगी और विज्ञापन हटा दिया. कुछ साल पहले चीन के गुआंगफा बैंक की शंघाई ब्रांच और उसकी विज्ञापन एजेंसी पर भी विवादित विज्ञापन को लेकर लाखों युआन का जुर्माना लगाया गया था. उस विज्ञापन में ऐसी लाइन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया था. इसके बाद बैंक को सफाई देनी पड़ी थी.
विज्ञापन किसी भी कंपनी के लिए ग्राहकों तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम होता है. लेकिन मजाक या अलग दिखने की कोशिश में इस्तेमाल की गई गलत भाषा कभी-कभी ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. लॉजिटेक के इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ग्राहकों के साथ संवाद करते समय कंपनियों को शब्दों का बेहद ध्यान रखना चाहिए. एक छोटा सा विज्ञापन भी पूरी कंपनी की प्रतिष्ठा पर असर डाल सकता है. आज के सोशल मीडिया दौर में कोई भी कंटेंट कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. ऐसे में कंपनियों के लिए जरूरी है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उसकी सही तरीके से जांच की जाए, जिससे ऐसी स्थिति दोबारा न बने.