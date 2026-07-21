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विवादित Ad में ग्राहकों को बताया कुत्ता, फिर भुगतना पड़ा अंजाम; Logitech डिस्ट्रीब्यूटर पर लगा ₹25 लाख का जुर्माना

चीन में कंप्यूटर एक्सेसरीज कंपनी लॉजिटेक के एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपत्तिजनक ऐड बनाना भारी पड़ गया. ग्राहकों की तुलना कुत्तों से करने वाले इस ऐड का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद कंपनी ने माफी मांगी और अब चीनी अधिकारियों ने एजेंट पर 2 लाख युआन यानी करीब 30 हजार डॉलर का जुर्माना भी लगा दिया. इस मामले ने विज्ञापन की भाषा और कंपनियों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस शुरू कर दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:00 AM IST
विवादित Ad में ग्राहकों को बताया कुत्ता, फिर भुगतना पड़ा अंजाम; Logitech डिस्ट्रीब्यूटर पर लगा ₹25 लाख का जुर्माना
Image Credit: Image credit: scmp

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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