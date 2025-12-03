Advertisement
trendingNow13027252
Hindi Newsजरा हटके

आइंदा फोटो खींचा तो... किसपर भड़क पड़े लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला? Video में चेहरे पर साफ-साफ दिखा गुस्सा

Lok Sabha Speaker Om Birla Video: संसद में शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चल रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला काफी गुस्से में नजर आए, जब एक सांसद ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आइंदा फोटो खींचा तो... किसपर भड़क पड़े लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला? Video में चेहरे पर साफ-साफ दिखा गुस्सा

Lok Sabha Speaker Om Birla Angry On MP: संसद में शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चल रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला काफी गुस्से में नजर आए, जब एक सांसद ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला इस बात से काफी खफा हो गए, क्योंकि सांसद ने सदन के अंदर फोटो खींचने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया, यह तुरंत ही वायरल हो गया. 

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

लोकसभा स्पीकर आखिर किस पर भड़क पड़े?

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, लोकसभा सदन में संसद की कार्यवाही चल रही थी, तभी स्पीकर ओम बिड़ला की नजर बिहार के औरंगाबाद से सांसद अभय कुमार सिन्हा पर नजर पड़ी जो तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान ओम बिड़ला ने उन्हें डांटते हुए कहा, "माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी आज तो फोटो खींच लिया है. आयिंदा फोटो खींचा तो कार्रवाई करनी पड़ेगी. सदन में गरिमा बनाए रखो." इस फटकार के बाद अभय कुमार सिन्हा ने मोबाइल अंदर रख लिया. इस दौरान ओम बिड़ला के चेहरे पर गुस्सा साफ-साफ नजर आया. 

 

 

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

संसद में कुत्ते लाने पर भी मचा है बवाल

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन (1 दिसंबर 2025) एक अनोखा विवाद खड़ा हो गया था. जब कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक कुत्ते को लेकर संसद परिसर पहुंचीं थीं, जिसके बाद यह घटना वायरल हो गई थी. अब इस मामले में रेणुका का बयान सामने आया है. जब वह भौ-भौ करने लगी. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Lok sabha Speakerom birla

Trending news

एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर क्यों लाएगी सरकार? SC में क्या बताया
Supreme Court News
जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर क्यों लाएगी सरकार? SC में क्या बताया
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल