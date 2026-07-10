/भारत की यह झील आज भी बदलती है अपना रंग; कभी गुलाबी तो कभी हो जाती है हरी! जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

भारत में प्राकृतिक खूबसूरती से भरी कई झीलें हैं, लेकिन महाराष्ट्र की लोनार झील बाकी सभी से बिल्कुल अलग है. यहां आने वाले लोग सबसे पहले इसके बदलते रंग को देखकर हैरान रह जाते हैं. एक ही झील कभी हरे रंग में नजर आती है और कुछ समय बाद उसका पानी गुलाबी दिखाई देने लगता है. पहली नजर में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे प्रकृति और विज्ञान की बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, लोनार झील का जन्म किसी नदी या बारिश से नहीं हुआ था. माना जाता है कि करीब 50 हजार से 52 हजार साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन पर एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया. समय के साथ इस गड्ढे में पानी भरता गया और यही जगह आज लोनार झील के नाम से जानी जाती है. इस झील का व्यास करीब 1.8 किलोमीटर है. खास बात यह है कि यह दुनिया की उन गिनी-चुनी झीलों में शामिल है, जो बेसाल्ट चट्टानों पर उल्कापिंड के टकराने से बनी हैं. यही वजह है कि भूवैज्ञानिकों के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है.
लोनार झील सामान्य मीठे पानी की झील नहीं है. इसके पानी में नमक और क्षारीय तत्व यानी अल्कलाइन लेवल काफी ज्यादा है. मौसम बदलने के साथ पानी की रासायनिक संरचना भी बदलती रहती है. इसी बदलाव के कारण झील में रहने वाले सूक्ष्म जीव और शैवाल तेजी से बढ़ते या घटते हैं. यही छोटे-छोटे जीव इस झील के रंग बदलने की सबसे बड़ी वजह माने जाते हैं.
साल 2020 में लोनार झील अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गई थी. उस समय झील का पानी गहरे गुलाबी रंग का हो गया था. तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और लोग हैरान रह गए कि आखिर एक झील का रंग अचानक कैसे बदल सकता है. वैज्ञानिकों ने बाद में इसकी जांच की. उन्होंने पाया कि उस समय गर्मी ज्यादा थी, पानी का स्तर कम हो गया था और झील में नमक की मात्रा बढ़ गई थी. इन परिस्थितियों में ऐसे सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़े, जिन्हें हैलोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ये नमकीन पानी में पनपते हैं और लाल या गुलाबी रंग का प्राकृतिक पिगमेंट बनाते हैं. इसी वजह से पूरी झील गुलाबी दिखाई देने लगी.
मानसून शुरू होते ही लोनार झील का रंग धीरे-धीरे बदलने लगता है. बारिश का पानी झील में मिलने से उसका जलस्तर बढ़ जाता है और नमक की मात्रा कम हो जाती है. ऐसे माहौल में गुलाबी रंग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कम होने लगते हैं, जबकि हरे रंग वाले सामान्य शैवाल तेजी से बढ़ने लगते हैं. यही वजह है कि कुछ समय बाद झील फिर अपने पुराने हरे रंग में लौट आती है. इसका मतलब झील का रंग किसी कैमरा ट्रिक या कृत्रिम कारण से नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से बदलता है.
लोनार झील सिर्फ घूमने की जगह नहीं है. यह वैज्ञानिकों के लिए एक खुली प्रयोगशाला जैसी है. भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के शोधकर्ता यहां रिसर्च करने आते हैं. वे इस झील की मदद से यह समझने की कोशिश करते हैं कि उल्कापिंड के धरती से टकराने के बाद किस तरह के बदलाव होते हैं, सूक्ष्म जीव किस माहौल में जीवित रहते हैं और अलग-अलग रासायनिक परिस्थितियों में प्रकृति कैसे काम करती है.
लोनार झील को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहां का वातावरण मंगल ग्रह और चांद की कुछ सतहों से काफी मिलता-जुलता है. इसी वजह से इस झील पर होने वाली रिसर्च भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी अहम मानी जाती है. वैज्ञानिक यहां मौजूद सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे हालात दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना पैदा कर सकते हैं.
लोनार झील के आसपास कई प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं. मानसून के दौरान यहां का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है. चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बीच में मौजूद यह रहस्यमयी झील लोगों को लंबे समय तक याद रहती है. फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती.
लोनार झील यह साबित करती है कि प्रकृति के पास आज भी ऐसे कई रहस्य हैं, जिन्हें पूरी तरह समझना आसान नहीं है. हजारों साल पहले आसमान से गिरे एक उल्कापिंड ने जो गड्ढा बनाया, वही आज दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक अजूबों में गिना जाता है. कभी गुलाबी तो कभी हरे रंग में नजर आने वाली यह झील सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान, भूगोल और अंतरिक्ष रिसर्च के लिए भी बेहद खास मानी जाती है. अगर आप प्रकृति के किसी अलग और अनोखे चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र की लोनार झील आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.