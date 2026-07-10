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भारत की यह झील आज भी बदलती है अपना रंग; कभी गुलाबी तो कभी हो जाती है हरी! जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में मौजूद लोनार झील दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में गिनी जाती है. करीब 50 हजार साल पहले उल्कापिंड के टकराने से बनी यह झील मौसम के साथ अपना रंग बदलती रहती है. कभी इसका पानी चमकीला गुलाबी नजर आता है तो कभी यह पूरी तरह हरा दिखाई देता है. यही अनोखी खासियत इसे पर्यटकों के साथ-साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनाती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:12 PM IST
भारत की यह झील आज भी बदलती है अपना रंग; कभी गुलाबी तो कभी हो जाती है हरी! जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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