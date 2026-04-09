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Hindi Newsजरा हटकेमौसम के हिसाब से रंग बदलती है ये 50,000 साल पुरानी झील! उल्कापिंड से जुड़ा है इतिहास

मौसम के हिसाब से रंग बदलती है ये 50,000 साल पुरानी झील! उल्कापिंड से जुड़ा है इतिहास

Lonar Lake Mystery: लोनार झील का सबसे शॉकिंग और रोचक फैक्ट ये है कि इसका पानी रंग बदलता है. 2020 में झील के पानी का रंग हरे से अचानक लाल हो गया था. इस झील का इतिहास उल्कापिंड के टकराने से जुड़ा है. चलिए जानते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:09 PM IST
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Maharashtra Lonar Lake History: नेचर जितना ब्यूटीफुल है उतना ही रहस्यों से भरा है. ऐसे कई स्थान हैं जिनके साथ एक रोचक और शॉकिंग हिस्ट्री जुड़ी है. अगर कोई आपसे कहे कि कोई झील रंग बदलती है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सामान्य सी बात है ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा या हंसी में टाल देगा. लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच है. जी हां, आज हम महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील के बारे में बता रहे हैं. इस झील का पानी रंग बदलता है. इस झील के बनने का इतिहास भी करीब 35 हजार से 50 हजार साल पहले किसी उल्कापिंड के टकराने से जुड़ा है. 

महाराष्ट्र में मौजूद लोनार झील को शुरू में ज्वालामुखी क्रेटर समझा गया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये उल्कापिंड की टक्कर से बना हुआ क्रेटर है. यानी ये क्रेटर 35 हजार से 50 हजार साल पहले धरती से टकराए उल्कापिंड से बना है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये पूरी दुनिया में बेसाल्ट रॉक से बना इकलौता इम्पैक्ट क्रेटर है. ये क्रेटर वैज्ञानिकों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बने क्रेटरों की स्टडी करने में हेल्प करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है. ये क्रेटर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार गांव के पास स्थित है. ये दक्कन पठार का ही हिस्सा है. यहां 65 मिलियन साल पहले हुए बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों से बनी बेसाल्ट चट्टानें फैली हुई हैं.

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क्रेटर के अंदर है झील

क्रेटर के व्यास की बात करें तो ये औसतन 1,830 मीटर का है और करीब 150 मीटर गहरा है. अगर इसके किनारे की बात करें तो ये जमीन से 20 मीटर ऊंचा उठा हुआ है. इसके अंदर बनी झील का पानी नमकीन और क्षारीय दोनों है. इसकी तस्वीर 2004 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ली थी. इसके चारों ओर बस्तियां हैं और झील देखने में हरी और नीली दिखाई देती है.

कैसे बदलता है पानी का रंग?

लोनार झील का पानी मौसम के अनुसार बदलता है. वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि ये हेलोआर्किया जैसे नमकीन पानी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के कारण हुआ है. जब तेल गर्मी पड़ती है तो तापमान के बढ़ने से पानी सूख जाता है जिससे ये पानी और भी खारा हो जाता है. इसलिए ये जीव बढ़ जाते हैं और पानी में गुलाबी रंग पैदा करना शुरू कर देते हैं. यानी लोनार झील का रंग हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि मौसम के अनुसार बदलता रहता है.

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Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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