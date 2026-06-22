Lonavala Shivling Point Viral Video: मुंबई और लोनावला के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर से ज्यादा है, ऐसे में आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह की स्काईलाइन दिखाई देना आसान नहीं होता. लेकिन हाल ही में मौसम ने ऐसा कमाल दिखाया कि लोनावला के शिवलिंग पॉइंट से मुंबई की ऊंची इमारतों का हल्का सा नजारा कैमरे में कैद हो गया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच दूर आसमान पर मुंबई की बिल्डिंग्स की लाइन नजर आ रही है. इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है और यह साफ हवा और बेहतर मौसम की वजह से संभव हुआ है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर जयेश वाघमारे ने शेयर किया. वीडियो की शुरुआत लोनावला के शिवलिंग पॉइंट के खूबसूरत नजारे से होती है. इसके बाद कैमरा धीरे धीरे दूर के इलाके की तरफ जाता है, जहां पहाड़ों के पीछे मुंबई की स्काईलाइन दिखाई देती है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शुरुआती बारिश की वजह से AQI मतलब हवा की गुणवत्ता काफी बेहतर हो गई और इसी कारण लोनावला से मुंबई की स्काईलाइन दिखाई दे पाई. कुछ ही समय में यह वीडियो वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने कमेंट कर अपनी हैरानी जताई. किसी ने इसे 'अविश्वसनीय नजारा' बताया तो किसी ने लिखा कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे नजारे तब दिखाई देते हैं जब हवा में धूल, प्रदूषण और धुंध कम होती है. आम दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रदूषण और नमी की वजह से दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती हैं. हालांकि, बारिश के बाद वातावरण में मौजूद धूल के कण कम हो जाते हैं और हवा ज्यादा साफ हो जाती है. यही वजह है कि कई बार पहाड़ी इलाकों से दूर दूर तक के शहर दिखाई देने लगते हैं. लोनावला पहले से ही अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झरनों और हरियाली के लिए मशहूर है. लेकिन इस बार यहां से मुंबई की स्काईलाइन दिखना लोगों के लिए एक अलग अनुभव बन गया.
AQI so low today due to early showers - could see Mumbai Skyline from Shivling point, Lonavala pic.twitter.com/QW0bWt6nZc
Jayesh Waghmare (@jayy_bandukkk) June 21, 2026
यह अनोखा नजारा ऐसे समय सामने आया है, जब मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है. मानसून की गतिविधियां बढ़ने के बाद शहर में बादल और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर जैसे इलाकों में आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. कई जगहों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है. बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं साफ मौसम ने एक ऐसा नजारा भी दिखा दिया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह प्रकृति का शानदार तोहफा है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या सच में लोनावला से मुंबई दिखाई दे सकती है. कई लोगों ने वीडियो की तारीफ करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि जब प्रदूषण कम होता है तो प्रकृति कितने खूबसूरत नजारे दिखा सकती है. कुछ यूजर्स ने मुंबई की हवा को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी और कहा कि अगर हवा हमेशा इतनी साफ रहे तो शहर से जुड़े कई खूबसूरत दृश्य देखने को मिल सकते हैं.