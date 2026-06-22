यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर जयेश वाघमारे ने शेयर किया. वीडियो की शुरुआत लोनावला के शिवलिंग पॉइंट के खूबसूरत नजारे से होती है. इसके बाद कैमरा धीरे धीरे दूर के इलाके की तरफ जाता है, जहां पहाड़ों के पीछे मुंबई की स्काईलाइन दिखाई देती है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शुरुआती बारिश की वजह से AQI मतलब हवा की गुणवत्ता काफी बेहतर हो गई और इसी कारण लोनावला से मुंबई की स्काईलाइन दिखाई दे पाई. कुछ ही समय में यह वीडियो वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने कमेंट कर अपनी हैरानी जताई. किसी ने इसे 'अविश्वसनीय नजारा' बताया तो किसी ने लिखा कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है.