Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /लोनावला के शिवलिंग पॉइंट से दिखी मुंबई, वायरल हुआ अद्भुत नजारा; वीडियो देख लोग रह गए हैरान

लोनावला के शिवलिंग पॉइंट से दिखी मुंबई, वायरल हुआ अद्भुत नजारा; वीडियो देख लोग रह गए हैरान

Lonavala Shivling Point Viral Video: बारिश के बाद हवा इतनी साफ हुई कि सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच से मुंबई की ऊंची इमारतें नजर आने लगीं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और इसे कुदरत का शानदार नजारा बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:39 PM IST
लोनावला के शिवलिंग पॉइंट से दिखी मुंबई, वायरल हुआ अद्भुत नजारा; वीडियो देख लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: X/@jayy_bandukkk

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जबलपुर में आवारा कुत्ते का जानलेवा हमला, युवक को बुरी तरह नोचा, इलाज के दौरान मौत
mp news36 min ago
2
CUET Final Answer Key out37 min ago
3
Rajnandgaon news48 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi48 min ago
5
Haryana news49 min ago