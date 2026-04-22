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लंदन में 100 रुपये लेकर निकली महिला, देखिए मार्केट में क्या-क्या खरीद पाई? Video सोच में डाल देगा

लंदन में 100 रुपये की वैल्यू क्या है? एक वायरल वीडियो में महिला ने सुपरमार्केट जाकर शॉपिंग चैलेंज किया और जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:08 AM IST
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लंदन में 100 रुपये लेकर निकली महिला, देखिए मार्केट में क्या-क्या खरीद पाई? Video सोच में डाल देगा

London Shopping Challenge: भारत में 100 रुपये की कीमत में आप एक अच्छा नाश्ता कर सकते हैं या घर के लिए कुछ सब्जियां ला सकते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही 100 रुपये लेकर आप लंदन की सड़कों पर निकलें, तो आपको क्या मिलेगा? सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वह लंदन के एक बड़े सुपरमार्केट में सिर्फ 100 रुपये (लगभग 0.90 पाउंड) में कुछ खरीदने की कोशिश कर रही है. इस वीडियो ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विदेश में महंगाई का स्तर क्या है.

उम्मीद के साथ शुरू हुआ सफर

इंस्टाग्राम यूजर 'veggiwander' द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो की शुरुआत में महिला हाथ में 100 रुपये का नोट लेकर खड़ी है. वह जानना चाहती थी कि क्या इस रकम में उसे कोई साधारण सैंडविच मिल सकता है. उसे उम्मीद थी कि कम से कम एक 'चीज एंड अनियन' सैंडविच तो आ ही जाएगा. लेकिन जैसे ही वह स्टोर के अंदर पहुंची और कीमतों पर नजर डाली, उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं.

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पानी की बोतल भी बजट से बाहर

महिला को लगा कि अगर खाना नहीं तो कम से कम पानी की एक बोतल तो मिल ही जाएगी. लेकिन वहां 500 मिलीलीटर पानी की बोतल की कीमत 1.15 पाउंड (करीब 143 रुपये) थी. यह देखकर महिला दंग रह गई कि वह लंदन में 100 रुपये में प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं खरीद सकती. महंगाई का यह आलम देखकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और कुछ और सस्ता ढूंढने लगी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बिस्कुट और सब्जी के दाम ने चौंकाया

अपनी तलाश जारी रखते हुए उसने ओरियो बिस्कुट का पैकेट उठाया, जिसकी कीमत 1.65 पाउंड थी. यह भी उसके बजट से काफी ऊपर था. इसके बाद उसने पत्तागोभी देखी, जो 0.89 पाउंड की थी. हालांकि यह कीमत 100 रुपये के करीब थी, लेकिन फिर भी उसके बजट से थोड़ी ज्यादा निकल रही थी. वीडियो में साफ दिख रहा था कि स्टोर की हर चीज उसे भारत की तुलना में बहुत महंगी लग रही थी.

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आखिरकार मिली सिर्फ एक चीज

काफी मशक्कत और पूरे स्टोर का चक्कर लगाने के बाद महिला को एक ऐसी चीज मिली जो 100 रुपये के अंदर थी. वह चीज थी गाजर का एक छोटा पैकेट, जिसकी कीमत 0.60 पाउंड (लगभग 75 रुपये) थी. आखिरकार उसने वही खरीदा और अपना चैलेंज पूरा किया. यह वीडियो दिखाता है कि कैसे करेंसी की वैल्यू बदलते ही आपकी जेब की ताकत कम हो जाती है.

इस वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे विदेश में रहने की हकीकत बता रहे हैं, तो कुछ भारत में मिलने वाली सुविधाओं और कम कीमतों की तारीफ कर रहे हैं. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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