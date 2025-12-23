लंदन की सड़कों पर पान थूकने से परेशान जनता! लड़की ने शेयर की Wembley की वीडियो

London Brown Stains: यूं तो पान खाना पुरानी परंपरा का हिस्सा है इसमें चूना, सुपारी के साथ कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं, लेकिन अब ये गंदगी और शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है. लंदन से एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक लड़की ने दिखाया कि कैसे लंदन की सड़कें लाल हो रही हैं. हर तरफ पान की पीक के निशान हैं. इसके अलावा, वहां के लोकल लोग इससे काफी परेशान हैं और वे चाहते हैं कि ब्रेंट काउंसिल पान को पूरी तरह बैन कर दें, लेकिन ब्रेंट काउंसिल ने इससे भी आगे बढ़कर एक कदम उठाया है. चलिए जानते हैं वीडियो में लड़की ने क्या सच्चाई बताई.

लंदन की सड़कों पर क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की वेम्बली की सड़कों और उसके आसपास थूके गए पान को दिखा रही है. वीडियो में दिखता है कि लोगों ने किस तरह दुकान, मकान, गमला, दीवार और खम्भा जैसी कोई चीज नहीं छोड़ी और हर तरफ लाल निशान दिखाई दे रहे हैं. इन निशानों को दिखाते हुए लड़की कहती है कि क्या आपने लंदन में ये लाल दाग देखे हैं? वो बताती है कि उसका पूरा दिन इन दागों को गिनने में बीत रहा है. वो लड़की सड़कों पर पान के निशान गिनती जाती है और बताती है, "मैं अभी 30 मिनट पैदल चली हूं और मुझे लगभग 50 दाग मिल चुके हैं." इतना ही नहीं वो बताती है कि जब वो ये वीडियो बना रही है तब भी उसे पान के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं. लड़की कहती है कि इतने पान के निशान हैं कि मैंने गिनना ही छोड़ दिया.

क्या बोले लोकल लोग?

इसके बाद लड़की दावा करती है कि उसने वहां के लोकल लोगों और दुकानदारों से बात की है और वे भी इस गंदगी से काफी तंग आ चुके हैं और वे चाहते हैं कि पान पूरी तरह बैन होना चाहिए. इसके बाद लड़की कहती है, "मैंने पान बेचने वाले दुकानदार से भी बात की और उसका कहना था कि बहुत कम लोग ही पान थूकते हैं, लेकिन देश के बाकी लोग अपनी दुकानों और घरों से इन दागों को साफ करते-करते थक चुके हैं और वे अब चाहते हैं कि ब्रेंट काउंसिल इसे बैन करे." इसके बाद वो लड़की कहती है, "ब्रेंट काउंसिल एक कदम और आगे बढ़ गई है उसने सरकार से ही इसे पूरी तरह बैन करने की अपील कर रही है." लंदन में पान की समस्या को दिखाता ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @brookedaviesjourno नाम के हैंडल से शेयर किया गया और अभी तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.