चूमने के लिए दौड़ा चला आया 'ठरकी बुढ़ऊ चचा', लड़की ने Video बनाकर किया ऐसा काम; कान से निकला खून!

London Bus Harassment: लंदन की पब्लिक बस में महिला से जबरन किस करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने महिलाओं की सुरक्षा, इमिग्रेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:59 AM IST
London Bus Harassment Women Safety: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लंदन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. वीडियो में एक महिला बस के अंदर एक अजनबी शख्स से खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आती है, जो कथित तौर पर उसे जबरन किस करने की कोशिश करता है. महिला लगातार ‘नो… नो…’ कहते हुए उसे रोकती दिखती है.

वीडियो में और क्या-क्या दिखाई दिया?

इस वीडियो में सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कई क्लिप्स का एक मोंटाज दिखाया गया है. इनमें लोग महिलाओं के कपड़ों को घूरते, अजीब नजरों से देखते और असहज करने वाली हरकतें करते दिखाई देते हैं. इन दृश्यों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की रोजमर्रा की परेशानी को सामने ला दिया है. वीडियो के कैप्शन में छेड़छाड़ के लिए अवैध अप्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह समस्या किसी देश या पासपोर्ट से नहीं, बल्कि मानसिकता से जुड़ी है.

क्या सभी क्लिप्स वाकई लंदन की ही थीं?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि वीडियो में शामिल सभी क्लिप्स लंदन की नहीं लगतीं. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि क्या न्यूयॉर्क की सबवे अब लंदन तक पहुंच गई है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कैमरा देखकर लोग स्वाभाविक रूप से देखने लगते हैं, जिसे गलत संदर्भ में पेश किया गया. कुछ यूजर्स का तर्क था कि जब किसी पर कैमरा तान दिया जाता है, तो वह प्रतिक्रिया जरूर देता है. उनके मुताबिक हर नजर को छेड़छाड़ मान लेना भी सही नहीं है. हालांकि, इस तर्क का कई लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि किसी महिला को डराने या असहज करने का कोई बहाना नहीं हो सकता.

 

 

लंदन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं?

बीबीसी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन की ट्यूब, ट्रेन और बसों में दर्ज यौन अपराधों में हर साल 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. फरवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच कुल 2,671 यौन अपराध दर्ज किए गए, जो चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं. अक्टूबर 2025 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की छात्रा कैमिली ब्राउन ने महिलाओं के लिए अलग कोच की मांग को लेकर एक अभियान शुरू किया.

उन्होंने मेयर सादिक खान और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन से हर ट्यूब लाइन में कम से कम एक महिला-विशेष कोच जोड़ने की अपील की. महिला-विशेष कोच की इस याचिका को अब तक 14 हजार से ज्यादा लोग समर्थन दे चुके हैं. समर्थकों का कहना है कि यह कदम महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में एक जरूरी शुरुआत हो सकता है. 

डिस्क्लेमर: यह वीडियो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

 

