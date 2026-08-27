/लगा कि सुपरहीरो की तरह उड़ जाऊंगा! 15वीं मंजिल से 3, 2, 1 बोलकर कूद गया मासूम; कोर्ट ने सुनाया आखिरी फैसला

लंदन के ईस्ट हैम इलाके में दो साल पहले हुई एक दर्दनाक घटना ने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी. पांच साल का आलिम अहमद अपने घर की 15वीं मंजिल से नीचे गिर गया था. हादसा इतना अचानक हुआ कि परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
अब इस मामले में ब्रिटेन की ईस्ट लंदन कोरोनर्स कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है. करीब दो साल से ज्यादा समय तक चली जांच में बच्चे की मौत से जुडे कई पहलुओं को देखा गया. इसमें घर की खिडकी, उसके लॉक, परिवार की शिकायतों और हादसे के वक्त बच्चे की स्थिति पर भी चर्चा हुई.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा 16 मई 2024 की सुबह करीब 6 बजे हुआ था. आलिम अचानक अपने बिस्तर से उठा और घर के किचन की तरफ चला गया. उस वक्त परिवार को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है. बताया गया कि किचन में पहुंचने के बाद बच्चे ने एक कुर्सी को खिडकी के पास खींचा. इसके बाद वह कुर्सी के सहारे ऊपर चढ गया और खिडकी तक पहुंच गया. यह सामान्य खिडकी नहीं थी, बल्कि झुकने और घूमने वाली डिजाइन की खिडकी थी.
कोर्ट में सामने आई जानकारी के मुताबिक, उस समय खिडकी का सेफ्टी लॉक ठीक तरीके से बंद नहीं था. आलिम ने खिडकी खोली और उसके बाद नीचे गिर गया. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त फ्लैट में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था और बच्चे ने खुद ही खिडकी से बाहर छलांग लगाई थी. हादसे के बाद मौके पर पहुंची टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की. घर के अंदर और आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली गई. इसी जांच के दौरान सामने आई एक ऐसी बात ने सभी को झकझोर दिया, जिसे सुनकर परिवार के लिए इस घटना को समझना और भी मुश्किल हो गया.
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच टीम को सीसीटीवी फुटेज में बच्चे की आवाज सुनाई दी. छलांग लगाने से ठीक पहले आलिम ने कथित तौर पर 3, 2, 1 की उलटी गिनती की थी. यह छोटा सा हिस्सा पूरे मामले की जांच में अहम बन गया. कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई कि बच्चा उस समय क्या सोच रहा होगा. जज इयान वेड ने अपने फैसले में कहा कि आलिम को ऑटिज्म था और उसकी स्थिति के कारण वह अपनी सुरक्षा को लेकर सही फैसला लेने की स्थिति में नहीं था.
कोरोनर जज इयान वेड ने कहा कि आलिम ने शायद यह मान लिया था कि वह हवा में उड सकता है और नीचे गिरने पर उसे कोई नुकसान नहीं होगा. कोर्ट ने इस घटना को एक बेहद दुखद हादसा माना. जज के मुताबिक, इस मामले को सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता कि बच्चा 15वीं मंजिल पर रह रहा था. असली सवाल यह था कि खिडकी की सुरक्षा व्यवस्था उस समय कितनी भरोसेमंद थी और क्या मकान मालिक के पास हादसा रोकने के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद थी.
आलिम की मां सहरा उस्मान ने सुनवाई के दौरान न्यूहैम काउंसिल पर गंभीर सवाल उठाए. उनका कहना था कि परिवार को इस फ्लैट में शिफ्ट किए जाने के समय ही घर की हालत को लेकर चिंता थी. उन्होंने दावा किया कि खिडकी से जुडी दिक्कतों को लेकर शिकायतें भी की गई थीं. मां का कहना था कि अगर खिडकी को समय रहते ठीक कर दिया जाता या परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता, तो शायद उनका बच्चा आज जिंदा होता. उनके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ऐसी घटना थी जिसे रोका जा सकता था.
सुनवाई के दौरान खिडकियों से जुडे इंजीनियरों से भी सवाल किए गए. कोर्ट को बताया गया कि दिसंबर 2023 में एक इंजीनियर को फ्लैट में भेजा गया था. उसका काम खिडकियों और उनके हैंडलों की जांच करना था. इंजीनियर के मुताबिक, उस समय खिडकियां काम करने की स्थिति में थीं. इसके बाद जनवरी 2024 में वहां नए लॉक भी लगाए गए थे. हालांकि, जांच के दौरान पुलिस की ओर से दिखाए गए एक वीडियो को देखने के बाद इंजीनियर ने माना कि सेफ्टी लॉक हर बार सही तरीके से बंद नहीं हो रहा था.
इन तमाम सवालों के बावजूद जज इयान वेड ने न्यूहैम काउंसिल को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया. उनका कहना था कि खिडकी में तकनीकी दिक्कत होने की बात सामने आई थी, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था, जिससे यह साबित हो कि काउंसिल को परिवार को 15वीं मंजिल का फ्लैट देने से पहले अलग फैसला लेना चाहिए था. जज ने यह भी साफ किया कि सिर्फ 15वीं मंजिल पर रहना अपने आप में हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता. मामले का अहम हिस्सा खिडकी का सेफ्टी लॉक था. उपलब्ध सबूतों के आधार पर कोर्ट ने बच्चे की मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा माना.
कोर्ट का फैसला आने के बाद इस घटना से जुडे सवाल भले ही कानूनी तौर पर खत्म हो गए हों, लेकिन आलिम के परिवार के लिए उस सुबह की याद कभी खत्म नहीं होगी. एक छोटे बच्चे की कुछ सेकंड की हरकत ने पूरी जिंदगी बदल दी. इस मामले ने ऊंची इमारतों में रहने वाले परिवारों के लिए खिडकियों और सेफ्टी लॉक की अहमियत पर भी सवाल खडे किए हैं. खासकर छोटे बच्चों वाले घरों में ऐसी जगहों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सावधानी जरूरी मानी जाती है. आलिम की कहानी इसी दर्दनाक सच्चाई की याद दिलाती है कि कई बार एक छोटी सी सुरक्षा कमी का असर पूरे परिवार को जिंदगी भर झेलना पडता है.