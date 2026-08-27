Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /लगा कि सुपरहीरो की तरह उड़ जाऊंगा! 15वीं मंजिल से 3, 2, 1 बोलकर कूद गया मासूम; कोर्ट ने सुनाया आखिरी फैसला

लगा कि सुपरहीरो की तरह उड़ जाऊंगा! 15वीं मंजिल से 3, 2, 1 बोलकर कूद गया मासूम; कोर्ट ने सुनाया आखिरी फैसला

लंदन में 5 साल के आलिम अहमद की 15वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में करीब दो साल बाद कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया है. जांच में सामने आया कि हादसे से पहले बच्चा किचन की खिडकी तक पहुंचा और छलांग लगाने से ठीक पहले 3, 2, 1 की उलटी गिनती बोली. कोर्ट ने माना कि बच्चा अपनी सुरक्षा को लेकर सही फैसला नहीं ले पा रहा था और उसे लगा कि वह उड सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:03 PM IST
लगा कि सुपरहीरो की तरह उड़ जाऊंगा! 15वीं मंजिल से 3, 2, 1 बोलकर कूद गया मासूम; कोर्ट ने सुनाया आखिरी फैसला
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घर बन जाएगा मिनी थिएटर! Haier ने लॉन्च किया इनबिल्ट सबवूफर वाला Mini LED TV, कीमत...
2
3
4
5