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अलमारी में छिपा था शातिर ड्रग डीलर: VPN से छिपाई लोकेशन, फिर Wi-Fi ने खोल दिया राज; पुलिस ने किया गिरफ्तार

लंदन में पुलिस से बचने के लिए एक ड्रग डीलर ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए VPN तक का इस्तेमाल किया, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा खेल बिगाड दिया. उसका डिवाइस पब्लिक Wi-Fi से कनेक्ट हुआ और पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिल गया. छापेमारी के दौरान आरोपी अलमारी में छिपा मिला. घर से ड्रग्स, कैश और हथियार भी बरामद हुए.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 16, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:00 AM IST
अलमारी में छिपा था शातिर ड्रग डीलर: VPN से छिपाई लोकेशन, फिर Wi-Fi ने खोल दिया राज; पुलिस ने किया गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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