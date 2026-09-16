/अलमारी में छिपा था शातिर ड्रग डीलर: VPN से छिपाई लोकेशन, फिर Wi-Fi ने खोल दिया राज; पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्रिटेन में एक ड्रग डीलर ने पुलिस से बचने के लिए काफी सावधानी बरती थी. वह अपने मोबाइल और दूसरे डिवाइस की लोकेशन छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहा था. उसे शायद भरोसा था कि इस तरीके से पुलिस उसके ठिकाने तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगी.
लेकिन अपराध की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी भारी पड सकती है. द मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार, 34 साल के जोएल लुईस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. पुलिस के मुताबिक, उसके एक डिवाइस के पब्लिक Wi-Fi से कनेक्ट होते ही मामले की जांच करने वालों को उसके ठिकाने का सुराग मिल गया.
लुईस नॉर्थ-वेस्ट लंदन के वेम्बली इलाके का रहने वाला था. उस पर नॉर्थ किलबर्न इलाके में 'बॉबी' नाम से ड्रग्स सप्लाई करने वाली लाइन चलाने का आरोप था. पुलिस पहले से ही इस ड्रग नेटवर्क की जांच कर रही थी. जांच की शुरुआत उन मोबाइल फोन से मिली जानकारी के बाद हुई थी, जिन्हें ड्रग सप्लाई में शामिल होने के शक में कुछ बच्चों से जब्त किया गया था. जांच आगे बढी तो पुलिस को लुईस के नेटवर्क और उसके इस्तेमाल किए जा रहे डिवाइस के बारे में जानकारी मिलने लगी. वह अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पब्लिक Wi-Fi से हुआ एक कनेक्शन उसके लिए बडी मुसीबत बन गया.
डिवाइस से मिले सुराग के बाद पुलिस ने वेम्बली की एक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाई. इसके बाद 7 जुलाई को वहां सर्च वारंट के साथ पुलिस टीम पहुंची. पुलिस को देखते ही लुईस ने बचने की कोशिश की. उसने खुद को एक अलमारी के अंदर छिपा लिया. लेकिन अधिकारियों की नजरों से वह ज्यादा देर तक नहीं बच सका. पुलिस ने उसे अलमारी से बाहर निकालकर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने अधिकारियों से कथित तौर पर पूछा, "आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया?" शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि VPN इस्तेमाल करने के बावजूद पुलिस आखिर उसके ठिकाने तक कैसे पहुंच गई.
द मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने लुईस के मोबाइल फोन की जांच की तो उसके कथित ड्रग नेटवर्क का बडा खुलासा हुआ. फोन के डेटा से पता चला कि उसे एक दिन में 100 से ज्यादा कॉल आ रहे थे. जांच करने वालों के मुताबिक, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में करीब 250 ड्रग यूजर्स के नंबर मौजूद थे. इनमें से एक फोन 'बॉबी' ड्रग लाइन से जुडा हुआ था. इससे पुलिस को शक और मजबूत हुआ कि लुईस सिर्फ छोटी-मोटी ड्रग सप्लाई में शामिल नहीं था, बल्कि एक बडे नेटवर्क को संभाल रहा था.
पुलिस की तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी से क्लास ए ड्रग्स बरामद हुईं. इनमें कोकीन और हेरोइन शामिल थीं. पुलिस ने इनकी अनुमानित स्ट्रीट वैल्यू करीब 8,800 पाउंड बताई. इसके अलावा करीब 8,000 पाउंड कैश और छह मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. यानी जिस जगह लुईस पुलिस से छिपने की कोशिश कर रहा था, वहां से जांचकर्ताओं को उसके कथित ड्रग कारोबार से जुडे कई अहम सबूत मिल गए.
मामला सिर्फ ड्रग्स और कैश तक सीमित नहीं था. पुलिस को तलाशी के दौरान एक लोडेड फायरआर्म भी मिला. इसके साथ 9mm के 13 राउंड कारतूस, एक माचेते और एक फ्लिप नाइफ भी बरामद हुई. हथियारों की बरामदगी ने जांच को और गंभीर बना दिया. पुलिस का कहना था कि ड्रग नेटवर्क का काम सिर्फ नशीले पदार्थों की सप्लाई तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे जुडे लोगों को हिंसा और डर का सामना भी करना पड सकता था.
द मेट्रो की रिपोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारियों ने लुईस पर युवाओं को ड्रग्स पहुंचाने के काम में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया. पुलिस के मुताबिक, उसने नॉर्थ किलबर्न में ड्रग्स इधर-उधर पहुंचाने के लिए कम उम्र के लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया था. पुलिस का कहना है कि इस तरह के 'काउंटी लाइन्स' नेटवर्क में बच्चों और युवाओं को आसानी से निशाना बनाया जाता है. उन्हें पैसों या दूसरे लालच के जरिए अपराध की दुनिया में धकेला जा सकता है, जहां आगे चलकर हिंसा, धमकी और दूसरे अपराधों का खतरा बढ जाता है.
इस केस की जांच करने वाली डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल लॉरेन ग्रेस्टी ने कहा कि काउंटी लाइन्स से जुडे ड्रग नेटवर्क युवाओं और स्थानीय समुदायों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. पुलिस का फोकस सिर्फ ड्रग्स पकडने पर नहीं था, बल्कि उन युवाओं की सुरक्षा पर भी था जिन्हें ऐसे नेटवर्क अपने काम में इस्तेमाल करते हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इन नेटवर्कों के पीछे मौजूद लोगों की वजह से कई युवा अपराध और हिंसा के माहौल में फंस जाते हैं.
मामला कोर्ट पहुंचने के बाद जोएल लुईस को ड्रग्स सप्लाई से जुडे अपराधों में दोषी ठहराया गया. हैरो क्राउन कोर्ट ने उसे कोकीन और हेरोइन की सप्लाई से जुडे अपराधों के लिए 12 साल 9 महीने की जेल की सजा सुनाई. इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात आरोपी का पुलिस से बचने का तरीका नहीं, बल्कि उसकी एक छोटी सी डिजिटल गलती रही. VPN के जरिए लोकेशन छिपाने की कोशिश के बावजूद एक पब्लिक Wi-Fi कनेक्शन ने जांचकर्ताओं को उसके ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता दे दिया.