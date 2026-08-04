प्लेन के ठीक पास से गुजरी एक 'उड़न तश्तरी'! लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर पायलट ने देखा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट; उड़े होश

लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के पास आसमान में दिखी एक अजीब चीज ने एविएशन जगत में हलचल मचा दी है. एक पैसेंजर विमान के पायलट ने लैंडिंग से ठीक पहले आसमान में एक डिस्क जैसी वस्तु देखने की जानकारी दी, जिसे देखकर वह भी हैरान रह गए.
यह घटना उस समय हुई, जब एयरबस A319 विमान गैटविक एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा था. विमान धीरे-धीरे नीचे आ रहा था और रनवे की ओर बढ़ने के लिए बाईं तरफ मुड़ रहा था. इसी दौरान पायलट की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी, जो उन्हें किसी 'फ्लाइंग सॉसर' या उड़न तश्तरी जैसी दिखाई दी.
Metro.UK की रिपोर्ट के अनुसार, पायलट ने बताया कि यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट विमान के बराबर ऊंचाई पर उड़ रहा था और विपरीत दिशा से आ रहा था. दोनों के बीच की दूरी बेहद कम थी. अनुमान लगाया गया कि वह वस्तु विमान से करीब 100 से 300 फीट की दूरी पर थी. इतनी कम दूरी पर किसी अज्ञात चीज का दिखाई देना सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर माना जाता है. हालांकि, पायलट को अचानक कोई इमरजेंसी कदम नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि विमान पहले से ही एक तय मोड़ पर था. इस वजह से किसी बड़े खतरे की स्थिति नहीं बनी.
इस पूरे मामले की जांच ब्रिटेन के UK Airprox Board ने की. यह एक स्वतंत्र संस्था है, जो प्लेन के बीच होने वाली नजदीकी घटनाओं और संभावित सुरक्षा खतरों की जांच करती है. रिपोर्ट में बताया गया कि पायलट ने इस ऑब्जेक्ट को डिस्क शेप यानी गोल आकार का बताया. उसके किनारों पर कुछ गहरे निशान भी दिखाई दे रहे थे. पायलट को शक था कि यह कोई सामान्य ड्रोन हो सकता है, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर पाए कि आखिर वह चीज वास्तव में क्या थी.
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना गैटविक एयरपोर्ट के दक्षिण में स्थित हैंगक्रॉस गांव के ऊपर हुई. यह इलाका ससेक्स के ग्रामीण क्षेत्र में आता है. पायलट ने बताया कि जब वह प्लेन नीचे उतर रहा था, उसी समय यह ऑब्जेक्ट दिखाई दिया. उस समय आसपास कोई दूसरा पायलट मौजूद नहीं था, जो इस घटना की पुष्टि कर सके. हालांकि, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को इस बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया.
जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर वह क्या चीज थी? कुछ संभावनाओं में इसे एक असामान्य या एडवांस ड्रोन माना गया. आज के समय में बड़े ड्रोन आसानी से ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास बिना अनुमति ऐसे गैजेट्स का उड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है. एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी अनजान वस्तु का प्लेन के करीब आना यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है. हालांकि, इस मामले में जांच एजेंसी किसी पक्के नतीजे तक नहीं पहुंच पाई कि वह ऑब्जेक्ट ड्रोन था या कुछ और.
UK Airprox Board ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई और उसके आकार की जानकारी इतनी स्पष्ट नहीं थी कि उसकी सही पहचान की जा सके. रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दौरान सुरक्षा पर असर जरूर पड़ा, लेकिन टक्कर का कोई वास्तविक खतरा नहीं था. इसका मतलब यह है कि प्लेन और उस रहस्यमयी वस्तु के बीच दूरी कम थी, लेकिन हालात इतने खराब नहीं हुए कि कोई बड़ा हादसा हो सके.
पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन दिखने की घटनाएं सामने आई हैं. छोटे ड्रोन भी उड़ान भरते विमानों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. लंदन गैटविक के पास हुई यह घटना भी एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि आसमान में उड़ने वाली हर चीज पर नजर रखना कितना जरूरी हो गया है. फिलहाल, यह रहस्यमयी डिस्क जैसी वस्तु एक पहेली बनी हुई है. पायलट की नजर में आया यह अनोखा नजारा भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे, लेकिन एविएशन सेक्योरिटी के लिए यह एक गंभीर संकेत जरूर है कि आसमान में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.