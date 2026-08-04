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प्लेन के ठीक पास से गुजरी एक 'उड़न तश्तरी'! लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर पायलट ने देखा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट; उड़े होश

लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के पास एक कमर्शियल विमान के पायलट ने आसमान में एक रहस्यमयी डिस्क शेप ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया. पायलट के मुताबिक, लैंडिंग की तैयारी के दौरान यह अज्ञात चीज प्लेन के दाहिने विंग के बेहद करीब से गुजरी. जांच में इसे किसी संभावित ड्रोन से जोड़ा गया, लेकिन इसकी असली पहचान अब तक साफ नहीं हो पाई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 04, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:05 AM IST
प्लेन के ठीक पास से गुजरी एक 'उड़न तश्तरी'! लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर पायलट ने देखा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट; उड़े होश
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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