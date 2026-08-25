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माचिस की डिबिया जैसा घर, किराया ₹2 लाख महीना! लंदन में भारतीय महिला का अपार्टमेंट देख चकराया लोगों का सिर

लंदन में घर लेना भारतीयों के लिए सिर्फ कमाई का सवाल नहीं, बल्कि बजट और समझौते का भी मामला बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भारतीय महिला ने अपना करीब 215 वर्गफुट का स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाया है, जिसका किराया हर महीने करीब 1,850 पाउंड यानी 2 लाख रुपये से ज्यादा है. छोटे से घर में किचन, बेड और रहने की जगह सब कुछ एक ही स्पेस में है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 25, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:23 PM IST
माचिस की डिबिया जैसा घर, किराया ₹2 लाख महीना! लंदन में भारतीय महिला का अपार्टमेंट देख चकराया लोगों का सिर
Image Credit: लंदन में भारतीय महिला ने 215 वर्गफुट के छोटे घर के लिए दिए 24 लाख रुपये! Image credit: instagram/@arya_kothari

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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