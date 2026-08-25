/माचिस की डिबिया जैसा घर, किराया ₹2 लाख महीना! लंदन में भारतीय महिला का अपार्टमेंट देख चकराया लोगों का सिर

लंदन को दुनिया के सबसे महंगे और लोकप्रिय शहरों में गिना जाता है. यहां नौकरी और बेहतर करियर के लिए बड़ी संख्या में लोग विदेशों से पहुंचते हैं. भारतीय समुदाय के लोग भी इस शहर में काफी बड़ी संख्या में रहते हैं. लेकिन लंदन में रहने की कीमत देखकर कई बार भारतीयों को अपने शहर के किराये की याद आ जाती है.
ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक भारतीय महिला अपने लंदन वाले छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट का टूर कराती नजर आ रही है. महिला के मुताबिक, इस घर के लिए वह हर महीने करीब 1,850 पाउंड, अगर भारतीय रुपये में 2 लाख से ज्यादा किराया देती है.
महिला से जब घर का साइज पूछा गया तो उसने बताया कि स्टूडियो करीब 215 वर्गफुट का है. भारतीय हिसाब से देखें तो यह लगभग 24 गज के आसपास बैठता है. इतनी छोटी जगह में घर का पूरा सेटअप देखकर भारत में रहने वाले कई लोग हैरान रह गए. वीडियो में स्टूडियो का छोटा सा किचन दिखाई देता है. उसके साथ ही रहने की जगह और सोने का इंतजाम है. मतलब अलग से बड़ा बेडरूम, ड्राइंग रूम या डाइनिंग एरिया जैसी जगह नहीं है. एक ही छोटे स्पेस में रोजमर्रा की जिंदगी चलती है. महिला खुद भी मानती है कि घर छोटा है और इसके लिए किराया काफी ज्यादा है. लेकिन उसके लिए सिर्फ घर के अंदर की जगह ही मायने नहीं रखती.
वीडियो कंटेंट क्रिएटर आर्या कोठारी ने इस बातचीत को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में वह महिला से उसके घर, किराये और लंदन में रहने की वजह के बारे में सवाल करते हैं. महिला बताती है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है. उसका कहना है कि अगर सिर्फ घर के साइज और किराये को देखा जाए तो शायद यह सौदा बहुत अच्छा नहीं लगता. लेकिन लंदन में रहने के पीछे उसके लिए दूसरी वजहें भी हैं. उसका मानना है कि भारत में वह ज्यादा आरामदायक और बड़ी जगह पर रह सकती है. कम किराये में भी बेहतर घर मिल सकता है. लेकिन लंदन में उसे जिस तरह की आजादी, काम का अनुभव और अलग-अलग देशों के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वह उसे पसंद है.
महिला के मुताबिक, लंदन में ठीक-ठाक तरीके से रहने के लिए किसी व्यक्ति को करीब 40,000 पाउंड सालाना कमाने की जरूरत पड़ सकती है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 52 लाख रुपये सालाना के आसपास बैठती है. हालांकि, यह रकम हर व्यक्ति के खर्च और जीवनशैली के हिसाब से अलग हो सकती है. लंदन में किराया, आने-जाने का खर्च, खाना, बिजली और दूसरी डेली यूज की जरूरतें मिलकर बजट काफी बढ़ा सकती हैं. यही वजह है कि लंदन में रहने वाले लोगों के लिए घर का साइज और किराया अक्सर एक बड़ा समझौता बन जाता है.
215 वर्गफुट की जगह भले ही छोटी हो, लेकिन महिला ने उसे अपने हिसाब से काफी खूबसूरती से सजाया है. स्टूडियो में किताबें, फूल, पेंटिंग और छोटी-छोटी सजावटी चीजें नजर आती हैं. वीडियो में पेरिस की एक पेंटिंग भी दिखाई देती है. महिला मजाकिया अंदाज में कहती है कि कोई दूसरा उसे फूल नहीं देता, इसलिए वह खुद ही अपने लिए फूल खरीद लेती है. छोटी जगह में भी उसने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है, जिससे घर सिर्फ रहने की जगह न लगे, बल्कि उसे अपना पर्सनल स्पेस महसूस हो.
अब सवाल उठता है कि जब घर इतना छोटा है तो आखिर महिला 2 लाख रुपये से ज्यादा किराया क्यों दे रही है? इसका जवाब घर के बाहर मिलता है. महिला जिस बिल्डिंग में रहती है, वहां कई ऐसी सुविधाएं हैं जो सामान्य किराये के घर में आसानी से नहीं मिलतीं. बिल्डिंग में मूवी रूम, पिलाटीज स्टूडियो, जिम, कुकिंग स्पेस और टेरेस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. इसका मतलब किराये में सिर्फ 215 वर्गफुट का स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं, बल्कि इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल भी शामिल है. महिला के मुताबिक, इन्हीं सुविधाओं और लंदन में रहने के पूरे अनुभव को देखते हुए वह इतने छोटे अपार्टमेंट का इतना रेंट दे रही है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों को 2 लाख रुपये से ज्यादा का किराया देकर इतना छोटा घर लेना बिल्कुल समझ नहीं आया. एक तरफ लोगों ने कहा कि भारत में इतने पैसे में कई शहरों में बड़ा और आरामदायक घर किराये पर मिल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी समझने की कोशिश की कि लंदन जैसे महंगे शहर में सिर्फ घर का साइज देखकर किराये का अंदाजा लगाना सही नहीं है. कुछ यूजर्स ने बिल्डिंग की सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिम, मूवी रूम, टेरेस और दूसरे साझा स्पेस की सुविधा मिलने से किराये की कीमत कुछ हद तक समझ आती है.
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